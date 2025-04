Le roi Philippe fête son 65e anniversaire

Pour marquer l’événement, la Monnaie Royale de Belgique a frappé la seule pièce commémorative en or pur prévue pour l’année 2025. Le Palais a également dévoilé un nouveau portrait officiel du souverain, réalisé par le photographe Bas Bogaerts. Le septième roi des Belges prend la pose dans la bibliothèque du château de Laeken, assis en costume-cravate derrière son bureau.

Le roi Philippe célèbre ce mardi son 65e anniversaire. Le Roi a choisi de célébrer son anniversaire de manière discrète. Philippe a d’ailleurs profité des congés de printemps pour quitter la Belgique pour les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne). Le chef de l’État fêtera ses 65 bougies en famille, puisque la princesse Éléonore, sa fille cadette, fêtera ses 17 ans mercredi. La famille a entrepris ce périple depuis plusieurs années.

À l’occasion de l’anniversaire du Roi, ses quatre enfants ont invité les Belges à poser directement leurs questions au souverain via une plateforme en ligne. Le roi Philippe répondra à plusieurs questions dans un message vidéo qui sera diffusé sur les réseaux sociaux au mois de mai.

Né le 15 avril 1960 au château du Belvédère à Bruxelles, Philippe est le fils aîné du roi Albert II et de la reine Paola. Après une scolarité bilingue, il a suivi une formation à l’École royale militaire, où il a obtenu les brevets de parachutiste et de commando. Il est devenu héritier du trône en 1993, à la mort du roi Baudouin. Il s’est imposé dans la sphère publique, en particulier par son engagement dans les missions économiques à l’étranger. Le 4 décembre 1999, il a épousé Mathilde d’Udekem d’Acoz. Ensemble, ils ont quatre enfants: la princesse héritière Élisabeth, le prince Gabriel, le prince Emmanuel et la princesse Éléonore.

Le 21 juillet 2013, jour de la Fête nationale, Philippe a prêté serment et est devenu le septième Roi des Belges, à la suite de l’abdication de son père annoncée quelques semaines plus tôt. Son règne est marqué par une volonté d’ouverture et de modernisation du Palais. Il a notamment mis un terme au long feuilleton entourant la reconnaissance de Delphine Boël, fille illégitime du roi Albert II. Philippe s’est également illustré par des gestes forts sur la scène internationale. En juin 2022, lors de sa première visite officielle en République démocratique du Congo, il a exprimé, dans un discours historique face au peuple congolais et au président Félix Tshisekedi, ses “plus profonds regrets pour les blessures du passé” causées par le régime colonial. Il est ainsi devenu le premier Roi des Belges à reconnaître publiquement les exactions commises durant la période coloniale. Le règne du roi Philippe a également été marqué par plusieurs événements, dont les attentats de Bruxelles du 22 mars 2016, la pandémie de Covid-19 ou les inondations meurtrières en Wallonie de juillet 2021.

Belga