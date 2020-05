Comment les communes soutiennent les commerces pour leur réouverture le 11 mai

Ce lundi 11 mai, la plupart des commerces non alimentaires pourront rouvrir leur porte. Mais pas n’importe comment. Des règles précises devront être respectées. Pour aider les commerces à bien connaître et à appliquer ces règles, certaines communes proposent leur soutien, sous différentes formes. Découvrez le point commune par commune, par ordre alphabétique.



À Anderlecht, la commune a décidé de se focaliser sur l’aide logistique et l’information. “Avec 2 500 commerces sur le territoire, ce n’était pas possible de donner une prime ou des subsides, les sommes auraient été bien trop faibles”, explique l’échevine en charge du Commerce, Elke Roex. Par contre, les services communaux guident aux mieux les indépendants pour qu’ils puissent accéder aux aides régionales et fédérales. Par ailleurs, des plans de circulation ont été élaborés en concertation, notamment pour le Westland shopping et le Cora. Une réflexion est aussi en cours pour mettre en place des sens uniques piétonniers dans les rues commerçantes et la commune se chargera de la signalisation et des marquages. L’accent est mis sur la communication avec les commerçants, indique Elke Roex, notamment via un groupe WhatsApp.

À Auderghem, l’attention a été particulièrement portée sur la galerie commerçante située à Demey et qui accueille un hypermarché Carrefour. “Jusqu’ici l’entrée de la galerie avait été aménagée pour accueillir la file des consommateurs du supermarché. Avec la réouverture des autres commerces de la galerie, il a fallu tout repenser“, explique Didier Gosuin, le bourgmestre. Désormais la sortie du magasin se fera donc ailleurs pour diminuer les flux. Pour le reste, chaque magasin devra compter sur ses propres ressources et moyens pour faire appliquer les règles imposées. La commune a décidé de geler certaines taxes pour aider les commerces financièrement. Celles-ci étaient suspendues déjà pour les mois de mars et avril, elles le seront aussi pour ce mois de mai. Une aide supplémentaire pour les commerces qui ont dû fermer est aussi en préparation, indique le bourgmestre.

Du côté de Berchem-Sainte-Agathe, la commune se concentre sur la prévention. Contact a été pris avec les commerçants pour les informer et connaître leurs plans. Le service prévention s’occupe du marquage au sol pour délimiter les espaces dédiés aux files d’attente devant les commerces. La commune apporte aussi de l’aide matérielle : des masques en tissu et du gel hydroalcoolique à destination du personnel seront fournis aux commerçants qui en font la demande, indique l’échevin en charge du Commerce, Thibault Wauthier. Pour faire la promotion des commerces locaux, la commune a également relayé, dès le début du confinement, une liste reprenant les commerçants qui restaient ouverts ou qui proposaient des services de livraison/à emporter. Cette carte sera remise à jour. Concernant une potentielle aide financière, une étude est en cours pour la transformation de primes communales aux particuliers en bons d’achat pour les commerces locaux ainsi que sur une formule d’exonération de la redevance annuelle du concessionnaire pendant un an à dater de la reprise des marchés.

À la Ville de Bruxelles, l’accent ce vendredi a été mis sur l’information en prévision de la réouverture des commerces de lundi. Un « webinair », une séance d’information en ligne, s’est tenu pour que les commerçants prennent connaissance des règles, des mesures et qu’ils puissent poser leurs questions. Par ailleurs, un « restart pack » est en cours de distribution. “Ce pack est à destination de tous les petits commerçants locaux qui ne savent pas comment se fournir en gel hydroalcoolique, en masques… Il contient aussi des autocollants pour organiser les files, des affiches reprenant les mesures”, explique Fabian Maingain, échevin en charge du Commerce. Dans certaines artères commerciales comme la rue neuve, tout un dispositif a été installé pour réaménager l’espace avec des arches, des barrières Nadar, pour que les mesures puissent être respectées. “On est incapable aujourd’hui de savoir comment cela va se passer donc il faudra évaluer si des aménagements complémentaires sont nécessaires”, indique l’échevin. Durant le confinement, certaines taxes ont été suspendues. À présent, une nouvelle évaluation va devoir avoir lieu notamment en fonction des aides apportées par la région. “Nous allons travailler à alléger la pression fiscale”, dit Fabian Maingain.

Du côté d’Etterbeek, une prime au lancement, à la relance ou à l’extension d’un commerce avait été lancée il y a quelques mois. Au vu de la situation, le montant du budget initial de cette prime a été doublé pour atteindre les 300 000 euros. Son objectif a été revu pour compléter l’aide régionale à destination des commerces souffrants de la crise du coronavirus. Par ailleurs la commune a également rémunéré certaines couturières et couturiers professionnels qui se retrouvaient sans travail et qui confectionnaient des masques en tissus, indique le bourgmestre, Vincent de Wolf. Certaines taxes touchant les commerces ont également été suspendues (terrasses, étalages, enseignes). Certaines le resteront jusque fin juin, d’autres jusqu’à la fin de l’année. La commune apporte également son aide d’un point de vue du matériel et de la logistique nécessaires à la réouverture des commerces ce lundi 11 mai. Des équipes seront présentes lundi matin pour assurer que tous les commerces ont pris leurs dispositions et pour faire respecter les règles aux clients. Des affichages reprenant les règles et les gestes barrières sont prévus, des marquages pour déterminer les espaces réservés aux files, et ceux réservés au passage. Le bourgmestre a décidé de rendre obligatoire le port du masque dans une série de lieux publics où le maintien de la distance de sécurité est difficile à respecter, ce sera le cas notamment rue des Tongres et chaussée de Wavre. “Des desks d’accueil seront installés en début de zone pour faire de la prévention et distribuer des masques”, explique Vincent de Wolf.

À Evere, des mesures d’aides financières pour les commerces ont été prises durant le confinement : les taxes concernant le placement de marchandise, de terrasses, d’étales sur la voie publique ne sera pas enrolée cette année. Pour l’horeca, la commune a décidé de suspendre les loyers des établissements dont elle est propriétaire, indique Ridouane Chahid, le bourgmestre. Une permanence administrative est également ouverte pour aider les commerçants à naviguer entre les différentes aides régionales et fédérales. “Nous menons chaque jour des actions de sensibilisations auprès des commerçants ainsi qu’auprès de leurs clients quant au respect des mesures de distanciation sociale, mais également sur le fait de favoriser les commandes, le retrait des commandes sur rendez-vous, le payement par bancontact. La commune assure aussi le traçage des lignes à l’extérieur des commerces, permettant aux clients de rester à 1,5m de distance”, explique le bourgmestre. Pour la réouverture de ce lundi 11 mai, plusieurs actions ont été ou vont être entreprises : la diffusion d’information envers les commerçants (rappel des mesures et des règles de distanciations sociales) ; la distribution d’affiches reprenant les consignes par les agents du service de promotion économique ; le traçage de marquages devant les commerces pour guider les clients ; enfin les gardiens de la paix seront postés sur les zones commerçantes pour faire respecter les règles. Le bourgmestre indique également être en train de travailler avec ses équipes à un nouveau plan de relance local pour inciter les habitants à consommer localement.

Dans la commune de Forest, un e-mail a été envoyé à tous les commerçants reprenant les règles à suivre, mais aussi les mesures de soutien apportées par la commune. Au niveau de la fiscalité, les taxes communales pour les commerces et établissements horeca fermés suite aux mesures gouvernementales sont supprimées. La taxe terrasse ne sera pas enrôlée en 2020 et la taxe enseigne ne le sera pas non plus pour les commerces qui ont dû fermer, peut-on lire dans cet e-mail. Par ailleurs, la commune a activé un numéro réservé aux commerçants et affiche toutes les informations importantes sur son site internet. En ce qui concerne la réouverture ce 11 mai, la commune distribuera aux commerçants des affiches officielles reprenant les mesures de précaution à prendre et propose aux commerçants qui en font la demande de venir tracer des marquages pour faciliter la distanciation physique. La commune propose également l’installation de protections en plexiglas.

Du côté d’Ixelles, certaines taxes ont été suspendues le temps du confinement (enseigne, placement sur la voie publique, redevance d’emplacement de marché, etc). Une réflexion est en cours sur la prolongation de cette suspension, indique Audrey Lhoest, échevine en charge des commerces. “Nous organisons aussi des webinaires à destination des commerçants pour les aider à faire leur promotion et à correctement se référencer en ligne”, raconte-t-elle. Depuis fin avril, la commune a également lancé “MaZone”, une boutique digitale partagée pour soutenir l’e-commerce local. La réouverture des commerces s’est organisée en concertation avec les présidents d’associations de commerçants notamment ceux de la Toison d’Or et de la chaussée d’Ixelles. Des affiches rappelant les consignes et qui invitent au port du masque sont prévues par la commune. Le Collège communal a validé un premier fond de 200 000 euros à allouer à la relance ou à l’accompagnement des commerces ixellois. “Le soutien communal ne peut venir qu’en complémentarité aux aides régionales et fédérales. Nous n’avons pas les moyens de la Région mais nous faisons notre maximum pour les aider du mieux que l’on peut”, assure Audrey Lhoest. Une discussion entre la commune et les présidents des associations de commerçants portant sur l’horeca est prévue la semaine prochaine, nous indique l‘échevine.

À Jette, les agents communaux seront présents sur le terrain dès lundi pour s’assurer que les mesures sont respectées et que tout se déroule au mieux. Il n’y a pas d’aide spécifique en termes de matériel qui soit prévue mais si besoin, l’aide sera évidemment apportée assure Benoît Gosselin, échevin du Commerce. Depuis le confinement, les services communaux sont actifs pour faciliter l’accès aux aides régionales et fédérales aux commerçants. “On a mis toute une série de choses à l’étude, entre autres la taxe sur les surfaces commerciales dont nous envisageons la suppression”, indique l’échevin. Une fois que le déconfinement sera plus avancé, des moyens seront aussi déployés pour des campagnes d’information et de promotion visant à inciter les Jettois à consommer localement.

À Koekelberg, la commune propose notamment de l’aide matérielle et de l’aide promotionnelle. Les commerçants qui le souhaitaient ont pu recevoir de la commune des protections en plexiglas et des affiches ont été distribuées pour communiquer les règles qui seront désormais d’application. Un guichet de première ligne (accessible par téléphone ou e-mail) a été mis en place pour que les commerçants puissent s’y retrouver entre les différentes aides régionales et fédérales. “On mène une réflexion sur les activités car les festivals, les concerts ont été annulés or ils font fonctionner l’économie locale d’habitude. On travaille donc sur une reprogrammation pour essayer de ramener du monde à d’autres moments de l’année pour essayer de compenser”, explique Khalil Aouasti, échevin du Commerce. Enfin, la commune travaille sur un guide des commerçants de Koekelberg qui sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres et qui se retrouvera également en ligne.

Du côté de Saint-Gilles, une aide aux commerçants au niveau fiscal est à l’étude, nous indique le cabinet du bourgmestre. Elle se traduirait en exonération totale de certaines taxes, et la suspension d’autres. D’un point de vue pratique, des protections en plexiglas ont été mises à disposition des commerces saint-gillois qui le voulaient et en prévision de la réouverture des commerces ce lundi 11 mai, les services communaux passent informer et conseiller les commerçants. La commune distribue également des affiches pour informer consommateurs et commerçants des mesures à respecter.

À Saint-Josse, en prévision de la réouverture des commerces, la commune a lancé une campagne d’affichage rappelant les règles à respecter. Elle intervient également pour le placement de barrières Nadar ou le marquage au sol sur l’espace public pour faciliter le respect des distances. Les commerçants qui le souhaitent peuvent aussi bénéficier de protections en plexiglas. Un document rappelant l’ensemble des consignes d’ouverture ainsi que les différents services proposés sera transmis à l’ensemble des commerçants, indique la commune dans un communiqué.

À Schaerbeek, différentes mesures ont été prises en début de crise : une communication accrue auprès des commerçants ; des mesures fiscales, notamment avec l’exonération ou suspension de taxes comme la taxe terrasse ; et un budget spécial de 370 000 euros a été dégagé en soutien ou à la relance économique des commerces qui ont dû fermer. Pour la réouverture de ce 11 mai, les canaux d’informations à destination des commerçants et des clients ont été multipliés et différents outils comme des affiches ont été distribués pour que les règles soient affichées, et connues de tous. Des équipes du service des commerces en collaboration avec la police et les gardiens de la paix seront sur le terrain dès lundi pour informer et faire respecter les règles de distanciation sociale. L’enjeu principal de cette réouverture se trouve sur la rue de Brabant et la chaussée d’Helmet, indique Lorraine de Fierlant, échevine du Commerce. Les étales y sont interdits jusqu’à nouvel ordre (ce sera aussi le cas rue Richard Vandevelde) et un sens giratoire est imposé pour faciliter les déplacements et le respect des distances. La commune s’est chargée d’installer de la signalétique. La situation sera évaluée au jour le jour et des adaptations sont possibles, indique Lorraine de Fierlant. “Il y a également des réflexions autour de la reprise des marchés et de l’horeca, entre autres sur la suppression de la taxe terrasse”, dit-elle.

Du côté de la commune d’Uccle, l’accompagnement proposé durant le confinement (pour faciliter l’accès aux aides régionales aux commerçants par exemple) va se poursuivre. Pour la reprise de ce lundi, la commune va aider d’un point de vue logistique avec le réaménagement de certaines rues et l’installation par exemple de barrières Nadar ou de bacs à fleurs pour guider les piétons. Un réaménagement temporaire décidé en concertation avec les commerçants. Des affiches et prospectus ont été distribués à la fois pour informer les commerçants des règles mais aussi les clients. En ce qui concerne l’aide financière, la commune soutient différentes initiatives proposées par les associations de commerçants. “Plutôt que de passer par des primes, on préfère passer par le soutien à la consommation et le fait que les clients retournent dans les commerces”, explique Valentine Delwart, échevine en charge des Commerces. Dans cette optique, la commune devrait dans les prochaines semaines émettre ses propres chèques “commerces locaux” qui remplaceront certaines primes qui étaient délivrées jusqu’ici soit sous forme de bon cadeau soit sous forme monétaire. Un “market place” sera également mis sur pied pour que le tissu commercial local se retrouve en ligne. “Le meilleur service que l’on peut rendre aux commerçants aujourd’hui c’est de répondre à leurs questions”, insiste Valentine Delwart.

À Woluwe-Saint-Pierre, depuis plusieurs semaines, la commune vient en aide aux commerçants via divers outils et services : une permanence téléphonique pour répondre aux questions, le relais d’informations concernant l’obtention de primes régionales et fédérales ; la suspension de taxes sur l’activité commerciale ; la suspension du paiement de la redevance sur les marchés le temps du confinement ; la suppression des loyers durant la période de confinement pour les commerces occupant un bâtiment communal ; l’installation de protections en plexiglas dans les petits commerces (pharmacie et librairies notamment) ; la publication d’une liste en ligne reprenant tous les commerces ouverts et actifs en version take away/Livraison ou encore l’ouverture de la place Dumont en soirée pour permettre aux établissements horeca de faire justement du service “à emporter”. En prévision de la réouverture des commerces ce lundi 11 mai, d’autres aides et services sont prévus en complément. Ainsi, la commune va entre autres distribuer aux commerçants des affiches reprenant les règles à respecter et les recommandations. “Le gros point d’attention est la place Dumont, mais surtout la rue de l’Eglise, à Stockel”, indique Antoine Bertrand, échevin du Commerce. Les commerçants seront en charge de gérer la file devant leur commerce, mais un sens giratoire a été déterminé pour les piétons pour assurer le respect des distanciations physiques et la commune s’occupe de la signalétique. “Nous nous attelons également à étudier les solutions qui pourraient être déployées au moment de la reprise des activités (animations, nocturne, chèques commerces, annonces dans le Wolumag.…) afin de soutenir au maximum les commerces de proximité et les entreprises”, indique encore l’échevin.

Pour plus d’informations, sachez que la plupart des communes ont une page dédiée aux aides et mesures prises envers les commerçants sur leur site internet.

Émilie Eickhoff – Photo : illustration Belga/Nicolas Maeterlinck