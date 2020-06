Attentats de Bruxelles : le policier qui avait des contacts avec Yassine Atar condamné à 50 mois de prison

Mohamed S., un policier schaerbeekois de 53 ans, a été condamné par la Cour d’appel de Bruxelles à 50 mois de prison pour avoir eu des contacts répétés avec Yassine Atar, frère du principal coordinateur des attentats de Bruxelles et de Paris, rapporte la DH.

Incarcéré et inculpé en septembre 2017 pour violation du secret professionnel et corruption passive, le policier était soupçonné d’avoir donné des informations confidentielles par SMS et via WhatsApp à Yassine Atar, le frère du principal coordinateur des attentats de Bruxelles et de Paris, Oussama Atar. Les deux frères sont par ailleurs les cousins des frères El Bakraoui, qui se sont fait exploser dans la station de métro Maelbeek et à l’aéroport de Zaventem le 22 mars 2016, causant la mort de 32 personnes.

Selon la DH, le policier, défendu par les avocats Sven Mary et Romain Delcoigne, avait transmis des informations conditionnelles obtenues grâce à son rôle d’inspecteur de la zone de police Bruxelles-Nord, à Yassine Atar depuis 2014. Le dossier rapporte que 203 contacts ont été établis entre Mohamed S. et Yassine Atar entre le 10 septembre 2015 et le 20 mars 2016, juste avant les attentats de Bruxelles. Le policier a ainsi fourni des informations concernant des suspects des attentats de Bruxelles et de Paris durant toute cette période.

Condamné à 50 mois de prison par la Cour d’appel de Bruxelles, le policier a obtenu un sursis pour la peine excédant sa détention préventive depuis septembre 2017, soit 18 mois.

Gr.I. – Photo : Belga/Thierry Roge