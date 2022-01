Woluwe-Saint-Pierre : le restaurant étoilé Bon Bon fermera ses portes en juin 2022

Le célèbre restaurant étoilé tenu par le chef Christophe Hardiquest va fermer, vingt ans après sa première ouverture à Uccle.

Le chef belge Christophe Hardiquest a annoncé sur les réseaux sociaux la prochaine fermeture de son restaurant Bon Bon. Le cuisinier de 46 ans va clore un chapitre de 20 ans en juin prochain. “Après 20 ans à œuvrer au fourneau de mon enseigne Bon Bon, 20 ans d’investissement quotidien à du 200%, il est temps pour moi de tourner une page”, explique-t-il.

D’abord installé à Uccle, le restaurant Bon Bon a obtenu sa première étoile du Guide Michelin en 2004 avant son déménagement sur l’avenue de Tervueren, à Woluwe-Saint-Pierre, en 2011. Christophe Hardiquest a reçu une deuxième étoile en 2014 et l’a conservée depuis lors.

Christophe Hardiquest ne dit toutefois pas adieu à la gastronomie : “Quoiqu’il en soit, cette fermeture n’est pas une fin mais le début d’une nouvelle aventure ! Merci à mon épouse avec qui, j’ai tout construit, mes enfants qui m’ont donné la force de me hisser toujours plus haut. Je remercie nos clients et amis pour leur fidélité depuis tant d’années, merci à mes équipes, tout ceux qui ont travaillés à mes côtés depuis le début. Je remercie les guides et amis journalistes qui m’ont permis de sortir de l’ombre. Merci aussi à mes producteurs et fournisseurs toujours prêts à s’engager à mes côtés. À suivre…”, lance-t-il en guise de conclusion, avec un petit clin d’œil.

Gr.I. – Photo : Belga