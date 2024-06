Brusselicious : Carlo De Pascale donne les trois critères pour obtenir le label

Ce mardi matin, Carlo De Pascale était l’invité de Bonjour Bruxelles sur BX1. L’occasion pour lui d’évoquer le label Brusselicious, décerné par Visit Brussels.

Trente-cinq établissements de la Région bruxelloise ont reçu le label Brusselicious, décerné par Visit Brussels. L’agence de tourisme entend promouvoir les restaurants qui mettent en avant le patrimoine gastronomique de la capitale. Les Brigittines, situé en face de l’église de la Chapelle, s’est distingué de ses pairs en décrochant le titre de Restaurant Brusselicious 2024.

Pour évoquer le sujet, Carlo De Pascale, expert culinaire qui était présent lors de la cérémonie, a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley. “On mange très bien à Bruxelles”, a-t-il commencé. Selon lui, pour faire partie de Brusselicious, il y a plusieurs critères à remplir. “Trois pour être plus précis”, reprend le critique culinaire. “C’est une question de produits, de recettes et d’ambiance. On ne tartine pas sur la Zwanze Bruxelloise parce que le monde évolue. Mais on veut récompenser l’audace. Un peu comme chez Vincent, dans le centre-ville, où on flambe encore le steak au poivre en salle. Nous voulons récompenser les maisons qui parviennent à offrir une expérience belgo-bruxelloise comme nos grands-parents ont pu vivre, mais sans tomber dans le cliché Dysneyland.”

Le néologisme Brusselicious est apparu en 2012 à l’occasion de l’année de la gastronomie en Région bruxelloise. Quelques restaurants avaient alors été mis à l’honneur, mais il était plus que temps de rafraîchir tout cela. Cette nouvelle sélection intervient alors que Visit Brussels procède lui-même à un sérieux écrémage sur son site internet. De 2.500 établissements, la liste a été réduite à 400 environ, situe Patrick Bontinck, directeur de Visit Brussels.

L’échantillon restant encore très large, un jury d’experts indépendant a été chargé de repérer les établissements qui offraient une belle vitrine de la cuisine belgo-bruxelloise. Une sélection qui n’est pas définitive puisque celle de 2025 est déjà en préparation.

“Pas les meilleurs restaurants gastronomiques”

“On n’est pas ici pour parler des meilleurs restaurants gastronomiques de Bruxelles“, analyse Carlo De Pascale, expert culinaire présent lundi à Bruxelles à la remise des labels. “Il n’y a pas vraiment de définition. Le label vise simplement à rendre hommage à ceux qui font vivre un patrimoine bruxellois, et belge plus généralement. Un spaghetti bolo avec des tonnes de fromage dessus est désormais identifié comme un plat belge“, illustre-t-il.

Le Restaurant Brusselicious de l’année n’est pas le meilleur restaurant de Bruxelles. “On s’en fout“, enchaîne le chroniqueur. “C’est une adresse qui fait bouger Bruxelles“, estime-t-il.

Dans son établissement Art nouveau, Dirk Miny, patron des Brigittines, propose une cuisine bruxelloise élaborée, mettant à l’honneur quelques ingrédients souvent délaissés par les autres tables. Sa choucroute revisitée aux bloempanch et caricoles demeure l’une de ses créations phares.

Belga – Photo : Belga