Ouverture de la première vélothèque à Woluwe-Saint-Pierre

La commune de Woluwe-Saint-Pierre est sur le point d’accueillir un nouveau projet dans les locaux du centre communautaire Kontakt: une “fietsbieb”, ou “vélothèque”, qui permettra à tou.tes d’emprunter des vélos d’enfants.

De plus en plus de Sanpétrusien.nes se déplacent à vélo. Mais quand toute la famille veut s’y mettre, le budget peut vite grimper. Grâce à la vélothèque, les parents pourront mettre en selle leurs enfants de 2 à 12 ans quasi gratuitement.

Louer plutôt qu’acheter : économique et durable

Qui dit enfant qui grandit, dit vélo qui devient trop petit. Concrètement, pour une cotisation annuelle de 20 euros –ou moins pour les bénéficiaires du CPAS- les membres pourront emprunter un vélo à l’année et le changer s’il devient trop petit, pour essayer un autre modèle ou encore pour changer de couleur. Tous les vélos sont prêtés en bon état de marche, grâce à l’intervention d’entreprises d’économie sociale et de bénévoles qui assurent l’entretien avant la (re)location.

Ce nouveau service bilingue de prêt de vélos ouvrira ses portes ce mercredi 5 juin. “En plus de promouvoir le partage et la réutilisation, la vélothèque encourage également à enfourcher son vélo, tout en ménageant le budget des parents”, remarque Antoine Bertrand, Échevin de la Jeunesse de Woluwe-Saint-Pierre. “Ce système de prêt de vélos d’enfants est un exemple concret de projet durable à la fois écologique et social”.

À noter que la Vélothèque est à la recherche de bénévoles pour réparer des vélos, pour donner un coup de main dans la gestion administrative ou pour l’accueil, ou encore pour visibiliser le projet via des actions de communication. D’autre part, les personnes qui souhaitent donner une deuxième vie à un vélo d’enfant qui traine dans leur garage peuvent aussi s’adresser à : woluwesaintpierre@fietsbieb.be.

BX1