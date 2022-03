Expulsion à Woluwe-Saint-Lambert dans un endroit abandonné: les squatteurs revendiquent le droit au logement

La commune laisse-t-elle volontairement des endroits abandonnés se dégrader?

Une expulsion a eu lieu ce jeudi matin dans un bâtiment abandonné depuis dix ans à Woluwe-Saint-Lambert. Il était occupé par des squatteurs. Selon eux, la commune laisse l’endroit se dégrader volontairement pour éviter des occupations temporaires.

“On a demandé pour des raisons humanitaires l’accès à l’eau de ville et ça a été refusé. Donc les personnes qui habitent là depuis maintenant un an sont à l’eau de pluie”, explique Laurent D’Ursel, secrétaire du syndicat des immenses, un groupe de pression et d’action qui défend les aspirants locataires.

“On est un peu tous stressés, on ne sait pas où aller”, explique de son côté José Eduardo Simba, un des squatteurs. “Le but c’est de trouver d’autres endroits et faire valoir le droit au logement parce qu’il y a tellement de gens dans une situation précaire. On ne va pas abandonner le droit au logement”.

■ Interviews d’Elodie Fournot