Ultimate Frisbee : le club ucclois des Mooncatchers en demi-finale des Mondiaux

Le club des Mooncatchers, installé à Uccle, réussit un parcours exceptionnel lors des championnats du monde des clubs, qui ont lieu cette semaine à Cincinatti (Ohio), aux États-Unis. Ces Mondiaux ont lieu tous les quatre ans et sont organisés par la WFDF, la fédération internationale de frisbee.

Les joueurs des Mooncatchers, qui ont déjà obtenu par le passé dix titres de champion de Belgique en intérieur et en extérieur, ont remporté leur poule, puis ont battu les Américains de Seattle Sockeye, ce jeudi, pour obtenir une place dans le dernier carré de la compétition masculine.

Les Ucclois jouent ce vendredi soir à 19h00 contre les Américains de Ring of Fire pour une place en finale.

Belgium’s @mooncatchers just handed @SeattleSockeye their first loss of @wfdf_wucc and will next take on @ringultimate in the semifinals. pic.twitter.com/pZ1kFCOCWx

— WFDF (@WorldFlyingDisc) July 28, 2022