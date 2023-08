Ultimate frisbee : après l’indoor, l’équipe belge décroche l’or européen en outdoor

Il y a quelques jours, la Belgique a battu la Grande-Bretagne en finale des championnats d’Europe outdoor en Ultimate Frisbee. Une nouvelle médaille pour cette équipe nationale pleine de talent et d’ambition.

C’est un sport peu médiatisé et pourtant, la Belgique brille dans cette discipline. Le 22 juillet dernier, l’équipe nationale belge masculine d’Ultimate Frisbee est devenue championne d’Europe outdoor, en battant la Grande-Bretagne en Irlande (13-10), quelques mois seulement après avoir décroché l’or aux championnats d’Europe indoor.

“Cela représente énormément pour nous, c’est le fruit d’une année de travail et de préparation. Battre la Grande-Bretagne en finale, c’est encore plus savoureux parce qu’on les a rencontrés plusieurs fois sur la saison. On avait gagné deux fois, eux trois… Maintenant, on est à égalité ! Mais on a remporté la victoire au moment où ça comptait le plus. Je suis hyper fier de l’équipe, de l’engagement des joueurs et de notre performance générale. Ce fut un match difficile, parce qu’il y a eu beaucoup d’appels, de phases litigieuses et d’intensité physique. Mais on a gardé la tête froide et notre stratégie a été payante. On n’a jamais été mené et notre défense a fait un travail énorme“, commente l’entraîneur de l’équipe nationale, le Bruxellois Pierre-Alain de Laminne.

Le tournoi se déroulait du 15 au 22 juillet à Limerick, en Irlande. Une nouvelle récompense pour cette incroyable équipe qui ne cesse d’impressionner et de remporter des médailles. Mais les bons résultats sont le fruit d’un travail acharné et, parfois, de sacrifices. “On est tous des amateurs et on fait ça en plus de nos activités, comme notre travail ou nos études. Pourtant, les joueurs ont le même régime d’entraînement que des joueurs de foot ou de hockey semis pro avec plusieurs entraînements par semaine et des week-ends de préparation avec l’équipe nationale“, explique Pierre-Alain de Laminne. “Tous les joueurs sont passés par les équipes nationales U17, U20, U24… c’est une génération talentueuse. Et un travail commun sur plusieurs années.”

Une génération dorée, également chez les moins de 24 ans : début du mois de juillet, les Belges sont devenus vice-champions du monde à Nottingham, au Royaume-Uni. Ils ont perdu en finale contre les USA (15-9) dans la division “Open”.

À la recherche de subsides

Beaucoup de talent (et d’entraînements) donc pour cette équipe nationale. La prochaine étape ? “Ce serait les championnats du monde en Australie, en septembre 2024. Mais c’est loin et c’est tout un budget…” déplore le coach. “Tout est à la charge des joueurs. On a quelques subsides, mais les frais restent énormes. On espère que cette victoire permettra de débloquer des sponsors ou d’autres subsides pour alléger les frais. Imaginez si les champions d’Europe en titre ne vont pas aux championnats du monde ? Ce serait fou, et pourtant c’est un risque !”

Place maintenant au repos, avant de reprendre la saison en club avec la Champions League, en octobre prochain.

C.TQ/Photo: John Kofi – European Ultimate Federation