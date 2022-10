Ultimate frisbee: les Mooncatchers, fer de lance de la discipline sur la scène internationale

Cette semaine, notre pays s’est distingué dans un sport quelque peu méconnu du grand public : l’ultimate frisbee. Le club ucclois de la discipline, les Mooncatchers, ont terminé 5e de la Coupe d’Europe des Clubs, s’inclinant face à Ranelagh, qui allait décrocher le titre de champion d’Europe quelques heures plus tard.

Lundi soir, la commune d’Uccle mettait à l’honneur l’équipe première des Mooncatchers, autrement dit les attrape-lunes, car leur spécialité est l’ultimate frisbee. En juillet dernier, ils ont marqué de leur empreinte l’histoire du sport belge en se hissant en demi-finales de la Coupe du monde des clubs organisée aux Etats-Unis. Les Mooncatchers, c’est aussi une belle médaille de bronze à la Coupe d’Europe des clubs en 2018, et plus de 10 titres de champion de Belgique en extérieur et en intérieur. Et une histoire née en 1999 sous l’impulsion de deux passionnés de cette discipline.

Sur le terrain, ils veulent incarner les valeurs originelles de l’ultimate frisbee, à savoir le fair-play, la bienveillance et le respect. Respect qui est une valeur centrale de ce sport, car sa particularité est qu’il est auto-arbitré, ce qui impose que chaque joueur se remette en question sur le terrain, lorsqu’il y a litige. C’est aussi un sport dans lequel l’endurance est essentiel, car il faut tenir sur la longueur.

L’ultimate frisbee, c’est deux équipes de 7 joueurs sur le terrain, et il se pratique en extérieur et en intérieur. C’est un sport mixte. Quel que soit le niveau, hommes et femmes collaborent au sein d’une même équipe.

■ Reportage de L.Vandormael, P. Coen et T.Sempels