Uccle – modification des zones de stationnement

À la suite du dernier conseil communal et surtout depuis les nombreuses plaintes de riverains, le stationnement va être modifié, d’après La Capitale.

La commune a décidé de changer des zones vertes en zones bleues, afin que certaines voitures ne restent pas stationnées trop longtemps sur la même place de parking pour qu’un roulement s’opère.

Plusieurs rues sont impactées. On y retrouve la rue Robert Jones : des numéros 50 à 78 d’un côté et des numéros 71 à 77 pour l’autre côté de la rue, cette zone deviendra bleue. La durée maximale sera de deux heures. Et il faudra se munir d’une carte de stationnement valable ou d’un disque. Autre zone, et même changements, celle de l’Ancien Dieweg, des numéros 2 à 48 et de 5 à 19.

Petite modification au niveau de la rue de Linkebeek, à partir du numéro 8, il y a un petit parking qui sera une zone verte. Mais il faudra avoir une carte de stationnement afin d’y laisser sa voiture.

