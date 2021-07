Un enfant renversé à Schaerbeek, l’automobiliste a tenté de prendre la fuite

Les faits ont eu lieu mercredi après-midi à l’intersection entre la rue de l’Olivier et la Chaussée de Haecht.

Un enfant a été renversé mercredi après-midi à Schaerbeek par un automobiliste qui a ensuite tenté de prendre la fuite, ont relevé nos confrères de Bruzz. L’accident a eu lieu mercredi vers 14h15 à l’intersection entre la rue de l’Olivier et la Chaussée de Haecht. Des témoins ont entendu une détonation importante et l’enfant a été renversé violemment. Des témoins rapportent que des passants ont dû arrêter la voiture et faire descendre l’automobiliste que tentait de prendre la fuite. L’enfant a quant à lui été emmené en ambulance à l’hopital, en saignant “abondamment”.

La police a confirmé les faits et indique que l’enfant est hors de danger. Le test d’alcoolémie et de drogue de l’automobiliste s’est avéré négatif. Une enquête a été lancée pour définir les circonstances exactes de l’accident.

Sur Facebook, le collectif 1030/0, qui milite pour plus de sécurité routière à Schaerbeek, indique que “l’intersection est incroyablement fréquentée, ne dispose pas de trottoirs décents et souffre de comportements asociales dans le trafic.” Ils poursuivent : “S’il ne faut pas minimiser la responsabilité du conducteur – tenter de s’enfuir après avoir heurté un enfant est une attitude faible et sans cœur – il faut également souligner que ces deux rues sont des lieux problématiques depuis des années. Un meilleur aménagement s’impose afin d’améliorer la sécurité des enfants du quartier.”

