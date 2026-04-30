 Aller au contenu principal
BX1

Un enfant chute du 2e étage d’une habitation à Schaerbeek

Un enfant de 4 ans a chuté du 2e étage d’une habitation à Schaerbeek mercredi après-midi, a indiqué la zone de police locale Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-Ten-Noode). Ses jours ne sont plus en danger.

Ce mercredi 29 avril vers 15h40, les services de secours ont été appelés après la chute d’un enfant mineur (4 ans) depuis le deuxième étage d’une habitation Rue Nestor de Tière à Schaerbeek“, a indiqué la police. “L’enfant a immédiatement été pris en charge et emmené à l’hôpital pour recevoir les soins appropriés. Ses jours ne sont plus en danger.

La zone de police locale a immédiatement informé le paquet de Bruxelles. Le ministère public a ouvert une enquête afin de comprendre les circonstances de l’incident. La police ajoute que dans l’intérêt de l’enquête, aucun autre commentaire ne sera fait.

Avec Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales