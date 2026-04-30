Un enfant chute du 2e étage d’une habitation à Schaerbeek

Un enfant de 4 ans a chuté du 2e étage d’une habitation à Schaerbeek mercredi après-midi, a indiqué la zone de police locale Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-Ten-Noode). Ses jours ne sont plus en danger.

“Ce mercredi 29 avril vers 15h40, les services de secours ont été appelés après la chute d’un enfant mineur (4 ans) depuis le deuxième étage d’une habitation Rue Nestor de Tière à Schaerbeek“, a indiqué la police. “L’enfant a immédiatement été pris en charge et emmené à l’hôpital pour recevoir les soins appropriés. Ses jours ne sont plus en danger.”

La zone de police locale a immédiatement informé le paquet de Bruxelles. Le ministère public a ouvert une enquête afin de comprendre les circonstances de l’incident. La police ajoute que dans l’intérêt de l’enquête, aucun autre commentaire ne sera fait.

Avec Belga