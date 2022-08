Schaerbeek : le plan de circulation du quartier Royale Sainte-Marie entre en vigueur vendredi (carte)

Dix jours après la Ville de Bruxelles, la commune de Schaerbeek met en œuvre une partie du plan de circulation GoodMove annoncé en janvier dernier.

Dès ce vendredi à 15h00, la commune de Schaerbeek lance son nouveau plan de circulation autour du quartier Royale Sainte-Marie. Ce plan est une mise en œuvre du plan régional GoodMove, à l’image de ce qui a été réalisé dans le Pentagone de la Ville de Bruxelles, le 16 août dernier.

Pratiquement, la chaussée de Haecht sera désormais à sens unique depuis la place de la Reine vers la rue Rubens, alors que les transports en commun pourront circuler dans les deux sens et le tram sera en site propre en direction de la place de la Reine. La rue Royale Sainte-Marie sera ouverte seulement dans l’autre sens, depuis la rue Rubens vers la place de la Reine. Et des pistes cyclables sont prévues dans les deux sens.

La rue Eenens sera, pour sa part, à sens unique depuis la place Collignon jusqu’à la rue Metsys, avec une piste cyclable dans les deux sens. La rue Rogier passera également à sens unique, depuis la chaussée de Haecht vers la rue des Palais, avec des transports en commun qui circuleront dans les deux sens. Enfin, la place de la Reine bénéficiera désormais d’un filtre qui empêchera les voitures de rejoindre la rue Royale Sainte-Marie depuis la chaussée de Haecht, et une zone piétonne va être créée d’ici décembre prochain du côté Nord de la place.

► La carte de tous les changements du plan de circulation :

La commune annonce que des équipes de la zone de police Nord seront présentes dès ce vendredi pour accompagner les automobilistes et les guider autour de ce nouveau plan de circulation. Les autres quartiers schaerbeekois (Cage aux ours et Azalées) bénéficieront également d’un nouveau plan de circulation d’ici à la fin de l’année, annonce la commune. Les mesures seront évaluées (via des comptages de trafic, des observations par les services communaux, la police et les retours des habitants) durant l’année 2023.

“Des études montrent que 45 % du trafic automobile qui traverse nos quartiers est un trafic de transit. Nous voulons réduire ce phénomène”, justifie l’échevine de la Mobilité Adelheid Byttebier (Groen). “Notre priorité a toujours été et reste l’amélioration de la qualité de vie et, pour y arriver, le développement d’une cité moderne qui répond aux nécessités actuelles“, ajoute la bourgmestre faisant fonction Cécile Jodogne (DéFI). “C’est un véritable challenge pour nos équipes sur le terrain. C’est également un fort bouleversement des habitudes des Schaerbeekoises et Schaerbeekois”, conclut Vincent Vanhalewyn (Ecolo), échevin des Travaux publics.

