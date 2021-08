Schaerbeek : le CPAS lance un double appel à projets pour le secteur associatif

Le CPAS de Schaerbeek lance deux appels à projets pour le secteur associatif schaerbeekois jusqu’au 31 octobre 2021.

Le CPAS de Schaerbeek souhaite ainsi mettre en avant ses associations locales, grâce à deux subsides respectivement octroyés par la Commission communautaire commune (Cocom) et par l’État fédéral.

Le premier subside, de la Cocom, permet au CPAS de Schaerbeek d’établir des partenariats avec le secteur associatif dans le but de lancer des projets ciblés autour des thématiques suivantes : l’aide alimentaire, la fracture numérique, le logement et le sans-abrisme, ainsi que le non-recours et l’accès aux droits. Le CPAS précise que les publics ciblés sont principalement les personnes fragilisées par la crise, les seniors, les jeunes et les étudiants, les travailleurs du sexe et, enfin, les familles monoparentales.

Le second subside, de l’État fédéral, concerne des projets destinés à promouvoir le soutien psychologique et la santé mentale.

Dans ce cadre, les deux appels à projets sont proposés à l’ensemble des ASBL installées sur le territoire schaerbeekois et actives dans l’une des thématiques précisées. Ces associations peuvent soumettre leur projet entre le 8 août et le 31 octobre 2021 au CPAS de Schaerbeek via l’adresse e-mail projets@cpas-schaerbeek.brussels. Le descriptif complet de ces appels à projets est disponible via ce lien.

Les projets seront analysés par le Conseil de l’Action social schaerbeekois, au fur et à mesure de leur soumission. Les projets retenus bénéficieront d’une enveloppe budgétaire visant à la concrétisation dudit projet.

Photo : BX1