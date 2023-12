CPAS de Schaerbeek: des actions peuvent être menées à tout moment, selon les syndicats

Le front commun CCSP-CGSP-SLFP des pouvoirs locaux à Bruxelles a annoncé lundi que des actions syndicales étaient susceptibles d’être entreprises à tout moment sur base d’un mandat reçu il y a quelques jours par le personnel communal et du CPAS de Schaerbeek.

En cause, selon le communiqué du front commun, les craintes de conséquences sociales pour le personnel et les bénéficiaires de l’aide sociale que pourraient entrainer les “graves erreurs” qui se sont accumulées dans la comptabilité du CPAS de Schaerbeek. Celles-ci remonteraient jusqu’à l’année 2017, pour un montant estimé à plus de 20 millions d’euros.

Des diverses assemblées générales du personnel organisées tant pour les agents communaux que pour les agents du service social du CPAS et des deux Maisons de Repos/Maisons de Repos et de Soins il est ressorti que le personnel exclut toute atteinte à l’emploi en raison, notamment, d’une charge de travail déjà “particulièrement lourde“.

Le personnel n’entend pas non plus subir des reculs sociaux par rapport aux acquis (rémunération, prime de fin d’année, chèques-repas, etc.), ni “payer la note du comportement irresponsable des autorités politiques et administratives”. Il a mandaté ses représentants syndicaux pour exiger que toute la lumière soit faite dans l’identification des responsables de cette récurrence d’errements comptables. Pour le front commun, il devient urgent que les autorités politiques et administratives réunissent les représentants du personnel pour communiquer leurs intentions et leur plan pour éponger ce trou financier.

