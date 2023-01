Schaerbeek : Aux Trois Rois, le plus vieux café de Schaerbeek, reprend (temporairement) vie

Le propriétaire du mobilier de cet ancien café schaerbeekois espère trouver un espace définitif pour ce lieu historique de la vie locale.

Le café Aux Trois Rois, le plus ancien estaminet de Schaerbeek datant de 1722, revit grâce à la mobilisation de Philippe Debroe, expert du patrimoine schaerbeekois et membre des “amis de Pogge”. C’est lui qui a récupéré le mobilier et les décorations de cet ancien café de la chaussée de Haecht qui a définitivement fermé ses portes en 2016.

À l’époque, le lieu, transformé en musée en 1995 par le tenancier de l’établissement, avait dû fermer suite au décès de ce dernier. Sans réponse du politique quant à une éventuelle sauvegarde du bâtiment, Philippe Debroe a décidé de racheter l’ensemble du mobilier et des décorations pour 1 500 euros, afin de remonter l’ensemble de ce décor dans un espace “pop up”, deux mois plus tard.

Depuis lors, le café Aux Trois Rois se déploie chaque année dans un nouveau lieu schaerbeekois. On peut ainsi y découvrir les anciennes décorations, la grille des tarifs en francs belges, les photos des anciens propriétaires et clients… Un hommage à Pogge, ce personnage folklorique et emblématique de la vie schaerbeekoise qui fréquentait le lieu au début du XXe siècle, est également rendu.

Philippe Debroe espère désormais trouver un accord avec la commune de Schaerbeek pour offrir un espace définitif à ce café, aujourd’hui installé pour six mois dans le Citizen Corner, une occupation temporaire citoyenne dans un ancien centre de tri postal sur la rue Godefroid Devreese.

■ Reportage d’Anaïs Corbin, Charles Carpreau et Corinne De Beul.