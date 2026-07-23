Saint-Josse : le sens de circulation de la rue de l’Artichaut inversé pendant trois mois

Face à la hausse du trafic dénoncée par les riverains, une phase test sera lancée en août avec une modification de la circulation dans le quartier.

À Saint-Josse, le sens de circulation de la rue de l’Artichaut sera prochainement inversé dans le cadre d’une phase test destinée à apaiser le trafic dans le quartier. L’expérimentation débutera au mois d’août 2026 et sera menée pendant trois mois.

La décision fait suite aux préoccupations de riverains concernant l’augmentation du trafic de transit. Après plusieurs réunions avec la Ville de Bruxelles, Bruxelles Mobilité et la Zone de Police, une phase test a été décidée. Les riverains doivent prochainement recevoir davantage d’informations sur les modalités pratiques de cette modification. Un dispositif de comptage du trafic rue de la Charité est également à l’étude.

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“Depuis plusieurs mois, les habitants nous interpellent sur l’augmentation du trafic de transit dans leur quartier. Il était de notre responsabilité d’agir, en concertation avec la Ville de Bruxelles, Bruxelles Mobilité et la Zone de Police. Cette phase test nous permettra d’évaluer, sur la base de données objectives et de l’expérience des riverains, si cette mesure contribue à réduire le trafic de transit et à améliorer la sécurité ainsi que la qualité de vie dans le quartier. Notre priorité reste de préserver des quartiers où les habitants peuvent circuler et vivre dans un environnement plus sûr et plus apaisé”, déclare le bourgmestre de Saint-Josse, Emir Kir.

À l’issue de la période d’essai, une analyse sera réalisée afin d’évaluer l’impact de la mesure sur les flux de circulation, la sécurité routière et le cadre de vie des habitants. Les résultats permettront ensuite de déterminer les suites à donner à cette expérimentation.

À la fin des trois mois d’essai, un bilan sera réalisé pour mesurer les effets de cette mesure sur la circulation, la sécurité et la qualité de vie des habitants.

BX1 – Photo : Belga Image