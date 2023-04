Saint-Josse : Emir Kir démet trois échevins socialistes de plusieurs compétences

Dans un communiqué, la commune de Saint-Josse-ten-Noode a annoncé qu’à l’issue du Collège de ce mardi, une nouvelle répartition des compétences a été actée.

Après le rappel des faits, les compétences des échevins mis en cause, à savoir l’Urbanisme, l’Enseignement, le Logement, la Petite enfance et la Simplification administrative ont été attribuées à d’autres échevins.

Les raisons de ce remaniement sont liées à des faits “sérieux tels que l’absentéisme répété lors des séances du Collège et du Conseil, l’absence de rigueur et de transparence dans le suivi des dossiers, les charges ad hominem, l’absence de considération de l’intérêt général, des objectifs de la Note de Politique générale et de la collégialité“, indique le communiqué.

Ainsi, l’échevin Philippe Boïketé (PS) est démis de ses compétences en matière de logement, de la simplification administrative et de l’enseignement francophone. Nezahat Namli (PS) perd ses compétences en matière de petite enfance et Loubna Jabakh (PS) d’urbanisme.

Le bourgmestre Emir Kir (LB) commente : “Lorsque l’on sert la population, il faut le faire avec cœur, avec volonté et honnêteté. C’est un devoir lorsque l’on est un élu. Ici, depuis des mois, les conditions ne sont pas respectées. Entre torpillage du travail effectué, absences répétées, manque de suivi des dossiers, comportements déplacés, travail de sape permanent… La liste des manquements est longue. C’est un rappel à l’ordre et nous attendons plus de sérieux dans la gestion future des compétences qui sont encore à charge des échevins défaillants.”

Sur le site de la commune, les compétences ont été modifiées. Ainsi, Mohammed Jabour (PS) se voit attribuer les compétences en matière d’urbanisme et de logement. Dorah Ilunga (PS) se charge des compétences de la Petite Enfance et de l’Enseignement.

“Emir Kir n’a eu de cesse de nous bâillonner”

Dans un communiqué, les échevins, pour leur part, affirment qu’Emir Kir “n’a eu de cesse de nous bâillonner dans nos compétences ces derniers mois. La décision de ce jour ne vient que confirmer une situation de fait“. Philippe Boïtketé, Nezahat Namli et Loubna Jabakh ajoutent qu’à leurs yeux, “cela fait très longtemps qu’Emir Kir agit dans les services relevant de nos attributions et au sein de l’administration pour nous marginaliser et nous entraver“.

Les échevins estiment vouloir “continuer à être des échevins de terrain à l’écoute de la population”, et signent toujours leur communiqué de leur principale compétence, retirée depuis lors.