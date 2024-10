Qui sera à la tête de la commune de Molenbeek ?

Depuis les élections communales, les négociations se poursuivent à Molenbeek. L’idée sur la table serait une majorité PS, PTB et la Team Fouad Ahidar. Au sein de la population molenbeekoise, les avis sont partagés.

Dans les rues de Molenbeek, certains accueillent cette possible majorité positivement, tandis que d’autres sont plus inquiets. “La team Fouad, c’est un nouveau parti dont on ne connaît pas grand chose. Et quant au PTB, c’est quand même un parti de l’extrême“. “Pour moi les deux teams sont infréquentables“. “Ils n’ont pas de programme commun, ni de valeurs communes“.

► A lire également : Molenbeek: le PS, Vooruit et le PTB ont engagé des discussions exploratoires

En attendant, les discussions se poursuivent toujours. Et si la Team Fouad Ahidar est plutôt optimiste sur l’avancée des négociations. Du côté du PTB et du PS, ils se veulent plus discrets.

■ Un reportage de Rémy Rucquoi, Karim Fahim, Djôp Medou Mvondo