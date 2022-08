Molenbeek : la rue Vanderstichelen et la rue Vandenboogaerde coupées en deux durant trois mois

L’initiative émane de l’association Filter Café Filtre qui souhaite faire de Bruxelles une ville plus saine.

Dès ce vendredi 5 août, un nouveau plan de circulation aura cours durant trois mois dans le quartier Maritime à Molenbeek. La rue Vanderstichelen (entre le boulevard du Jubilé et la rue de Ribaucourt) et la rue Vandenboogaerde (entre le métro Ribaucourt et la rue Picard) vont être coupées en deux, au carrefour de ces deux voiries.

Ainsi, les automobilistes qui viennent de Ribaucourt ne pourront plus rejoindre directement la rue Picard, mais seront contraints de tourner vers la droite sur la rue Vanderstichelen. Et les automobilistes qui viennent du boulevard du Jubilé ne pourront plus rejoindre directement la rue de Ribaucourt, mais devront obligatoirement tourner vers la gauche sur la rue Vandenboogaerde.

Ce carrefour modifié a été approuvé par la commune de Molenbeek et doit permettre d’éviter le trafic de transit, soit les véhicules qui profitaient de ces petites rues pour traverser plus rapidement le quartier. Le trafic local, pour sa part, pourra continuer à arpenter ces rues. L’objectif est d’apaiser le quartier afin de permettre aux habitants du quartier de se réapproprier l’espace public dans le cadre du programme Summer Streets.

Le plan de circulation sera actif du 5 août au 5 novembre, sous forme de test, précise la commune.

► Lire aussi | Le Quartier Maritime : un nouveau vivier artistique (vidéo)

Gr.I. – Photo :