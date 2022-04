Molenbeek : 70 occupants de la KBC manifestent pour un logement, la commune répond

Alors que plusieurs dizaines de sans-papiers sont partis dans un bâtiment proposé par la Région bruxelloise, à Ixelles, une septantaine ont décidé de rester dans l’ancien siège de la KBC.

Comme nous l’évoquions ce vendredi, le propriétaire de l’ancien siège de la KBC a accepté de prolonger d’une semaine l’occupation temporaire menée par près des 70 sans-papiers du collectif “Zone neutre”. Cette prolongation a été obtenue au bout d’une nouvelle médiation entre la commune de Molenbeek et le propriétaire du bâtiment : “Le propriétaire a confirmé qu’il acceptait de ne commencer le chantier qu’après les vacances de Pâques”, expliquait vendredi Rachid Barghouti, porte-parole de la bourgmestre de Molenbeek Catherine Moureaux (PS) et en charge des occupations temporaires sur le territoire molenbeekois.

Pourtant, plusieurs dizaines de sans-papiers ont bien quitté ce bâtiment de l’avenue du Port ces derniers jours. Le groupe des personnes qui occupent cet immeuble vide depuis le mois d’août s’est en fait coupé en deux. Retour en arrière.

Près de 300 personnes

En août 2021, le collectif “Zone neutre” s’installe avec près de 300 personnes dans ce bâtiment qui accueillait jadis le siège de la banque KBC. Trois étages sont alors investis pour permettre à ces personnes de vivre décemment, le temps de trouver une solution à leur situation. Seul hic : même si l’immeuble est vide, celui-ci doit être prochainement détruit pour faire place à des logements et un hôtel.

► Reportage | Qui sont ces sans-papiers qui occupent l’ancien siège de la KBC à Molenbeek ?

À l’époque, le propriétaire du site tolère l’occupation jusqu’en septembre. Une médiation est tout de même menée par la suite par la commune de Molenbeek entre le collectif et le propriétaire pour permettre aux occupants, sans solution pour l’hiver, de rester au-delà du mois de décembre. Un compromis est finalement trouvé : les sans-papiers pourront rester jusqu’au 31 mars. Pas plus tard, car le chantier s’annonce important et le propriétaire ne souhaite pas prendre de retard au-delà de l’hiver.

“Durant l’hiver, nous ne sommes pas restés inactifs”, nous indique Rachid Braghouti, porte-parole de la bourgmestre de Molenbeek. “Nous avons pris contact avec la Région bruxelloise pour trouver une solution à moyen terme pour ces occupants. Et cette solution est donc d’installer ces personnes dans un autre bâtiment vide, sur la rue Volta à Ixelles, pour une durée d’un an au moins”.

Jusqu’au 17 avril

Et après le 31 mars, des dizaines de sans-papiers se sont en effet rendus à Ixelles pour occuper ce bâtiment. Mais 70 d’entre eux ont décidé de rester dans l’ancien siège de la KBC. Après deux interventions de la police, le propriétaire a finalement accepté par deux fois de prolonger d’une semaine l’occupation temporaire. Mais il souhaite désormais que les derniers occupants quittent les lieux avant le 17 avril et la fin des vacances scolaires, afin de pouvoir démarrer le chantier des futurs logements sur le site.

Ce lundi, ces 70 occupants se sont rendus sur la place communale de Molenbeek pour réclamer à la commune “une solution de relogement stable pour l’ensemble du groupe du collectif zone-neutre” et exiger “que notre lutte pour l’acquisition d’un titre de séjour avec accès illimité au marché du travail soit respectée et continue à être soutenue par la commune”, indique le communiqué du collectif.

Du côté de Molenbeek, on réplique qu’une solution a déjà été proposée. “Nous avons déjà cherché des solutions. Ils peuvent se diriger vers le bâtiment de la rue Volta”, rappelle Rachid Barghouti. “Nous avons déjà 500 personnes en occupation temporaire sur le territoire de notre commune, l’une des plus pauvres de Belgique. Nous faisons au mieux, et désormais, nous demandons que chaque partie respecte l’accord posé sur la table”.

Le dossier semble donc loin d’être clôturé.

