Des affiches électorales pour dénoncer la situation des personnes sans papier

Alors que nous nous rendons aux urnes en octobre, ces élections peuvent être vitales pour certaines personnes, et notamment pour Joy Care Struggle, première et unique candidate de sa liste et sans-papiers, mais surtout, une candidate pas comme les autres.

Ses affiches de campagne comportant le message “pour la régularisation” se propagent à travers Bruxelles et un détail interpelle : elle semble être la combinaison de plusieurs femmes. Il s’agit d’employées de maison et de sans-papiers. Le nom comme la liste Joy Care Struggle sont fictifs, mais les problèmes soulevés sont bien réels.

Derrière cette campagne se trouvent plusieurs collectifs comme le comité des femmes sans papiers, la Ligue des travailleuses domestiques sans papiers, CSC Bruelles et l’Occupation de la paix à Molenbeek. L’artiste Anna Rispoli et le Kaaitheater espèrent sensibiliser le public aux revendications de ces femmes, dont le thème principal est la régularisation.

Un défilé organisé par le Kaaitheater et KANAL – Centre Pompidou dans le cadre deMolenFests’est tenu le week-end dernier, lors du dimanche sans voiture. Le public a pu à la fois découvrir les créations des femmes et entendre leurs revendications, représentées dans le manifeste électoral de Joy Care Struggle, The Candidate Without Papers. Les quatre points mis en avant sont les suivants : le droit au logement, des conseils de meilleure qualité et plus transparents pour les sans-papiers, le respect de leur travail et le droit de fonder une famille.

■ Reportage de Jim Moskovics, Béatrice Broutout et Pierre Delmée