Passage à Bruxelles d’un train spécial pour les 10 ans du rassemblement Scoutopia

À l’occasion des dix ans du rassemblement annuel des animateurs scouts “Scoutopia”, un train spécial SNCB réservé aux scouts est passé samedi, sur le coup de 15h00, par la gare de Bruxelles-Luxembourg. En amont, divers jeux et animations étaient organisés dans la gare bruxelloise, mais également à bord du train dès son arrivée à quai.

Samedi et dimanche, afin de célébrer la décennie de l’événement, ce train traverse la Wallonie et la capitale en s’arrêtant dans sept gares, faisant un arrêt dans chaque province. Au total, près de 1.000 animateurs scouts embarqueront lors de ce week-end jalonné par des jeux, des défis, des rencontres et des échanges sur la pédagogie scoute.

Après avoir fait arrêt à Charleroi et à Tournai, le convoi est arrivé en gare de Bruxelles-Luxembourg pour y rester entre une et deux heures. Samedi, en fin d’après-midi, il poursuivra sa route vers Namur, avant de passer dimanche par Libramont, Liège et Louvain-la-Neuve.

Parmi les six wagons qui composent le train, tous sont dédiés à la thématique de cette 10e édition – la pédagogie scoute – mais chacun est adapté aux différentes tranches d’âge. Différents univers sont venus imprégner chaque wagon, que ce soit le cirque pour les baladins (6-8 ans), la jungle pour les louveteaux (8-12 ans) ou encore la totémisation pour les scouts (12-16 ans). Un espace est également dédié aux pionniers (16-18 ans), et un autre consacré aux équipes d’unité locales.

Cette édition pour le moins originale aura ainsi permis aux animatrices et animateurs scouts – en plus de s’amuser – de se voir fournir de nouveaux outils pour continuer à développer leur pédagogie. “Le rendez-vous Scoutopia est organisé pour remercier nos bénévoles de tout le temps et le cœur qu’ils et elles mettent dans leur animation scoute tout au long de l’année“, explique Benjamin Visé, président des Scouts.

