Koekelberg envisage d’augmenter les impôts “à cause de l’Arizona”

La commune bruxelloise de Koekelberg a voté ce lundi soir sa note de politique générale pour la législature en cours, ainsi que sa note d’orientation budgétaire 2025-2027. Majorité contre opposition. Face à un contexte budgétaire tendu, le collège PS-Vooruit-Alternative Humaniste n’exclut pas une hausse des impôts locaux si les surcoûts liés aux réformes fédérales ne sont pas compensés.

“Oui, le collège charge l’Arizona car ses choix pèseront sur les finances communales et ne permettront ni d’améliorer le taux d’emploi ni la sécurité dans nos quartiers” a insisté la bourgmestre Olivia P’tito (PS). En ligne de mire : la réforme annoncée des allocations de chômage et une possible fusion des zones de police, qualifiées de “violentes” pour les finances locales. La bourgmestre parle d’un “Arizona budgétaire”.

Des projets d’investissements

Malgré ces incertitudes, Koekelberg entend maintenir une politique d’investissement ambitieuse : près de 38 millions d’euros seront engagés sur trois ans, notamment pour la rénovation de bâtiments publics (pavillon Vanaudenhove, bibliothèque, écoles), le développement du quartier Jacquet, la création d’une Maison des Femmes, ou encore la transition énergétique avec des projets photovoltaïques.

“Jamais Koekelberg n’aura connu un volume d’investissements aussi important dans ses espaces publics“, a souligné Olivia P’tito, citant les effets conjoints du contrat de rénovation urbaine, du contrat de quartier durable et de Beliris. “Ces leviers financiers permettront de transformer en profondeur plusieurs quartiers, d’améliorer l’accessibilité, la sécurité, le confort urbain et la cohésion sociale.“

La note de politique générale repose sur six priorités, allant de la qualité des services publics à l’égalité, l’inclusion sociale et le rayonnement de la commune au-delà de ses frontières. Tous les projets seront évalués selon trois critères : impact budgétaire, responsabilité sociétale et environnementale, et inclusion.

La majorité se dit déterminée à construire “une commune plus solidaire, durable et ouverte”, tout en restant vigilante sur l’évolution du cadre institutionnel.

