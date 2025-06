Trafic de stupéfiants : deux personnes arrêtées par la zone de police Bruxelles Capitale / Ixelles

Début juin, la section stupéfiants de la zone de police Bruxelles Capitale / Ixelles a arrêté deux suspects dans le cadre d’un dossier de stupéfiants ouvert un mois plus tôt.

L’affaire a débuté fin mars à la suite du contrôle d’un véhicule effectué par la brigade anti-agressions. Les occupants du véhicule étaient soupçonnés d’être impliqués dans la culture de cannabis en Belgique. Des objets laissant penser à pareille implication avaient été trouvés dans le véhicule.

La section stupéfiants a repris le dossier et les soupçons se sont rapidement confirmés. Une enquête a permis de démanteler un réseau de trafiquants de drogue et de découvrir deux plantations de cannabis, dont une à Schaerbeek et une à Koekelberg.

Lors des perquisitions menées dans le cadre de ce dossier, deux suspects ont été arrêtés et placés sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction. 19.000 euros en espèces, 1,5 kg de cannabis et 2.000 plants de cannabis ont été saisis.

