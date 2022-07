Jette : des guets-apens organisés pour attirer les pompiers, la police affirme que la situation est sous contrôle

Depuis quelques jours, les pompiers de Bruxelles sont appelés pour des feux de poubelles dans les foyers Esseghem.

Vers 3 heure du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi, les pompiers ont été appelés pour intervenir, une nouvelle fois, dans le quartier d’Esseghem. En raison de nombreuses confrontations passées, les pompiers de Bruxelles ont prévenu la police afin d’intervenir en toute sécurité, rapporte le délégué syndical SLFP Eric Labourdette. Escortés d’une dizaine de voitures de police, de deux combis et de la brigade canine, les pompiers se sont dirigés vers les lieux. Cependant, près des abords de la cité, certaines routes étaient bloquées par des conteneurs, de manière délibérée, afin qu’il n’y ait qu’une voie possible à prendre.

Deux feux étaient présents au pied de deux bâtiments différents. Les forces de l’ordre se sont déployées afin d’assurer la sécurité des pompiers.

Le délégué syndical dénonce le manque de sécurité investi par le gouvernement : “Le silence est de mise, personne n’en parle, et personne ne peut en parler. La région de Bruxelles-Capitale, avec la complicité de certains membres du Gouvernement fédéral, en mélangeant la responsabilité de la sécurité sur la voie publique et celle de la sécurité civile, s’octroie de nouvelles compétences au lieu de s’occuper, réellement, de la sécurité des citoyens et des secouristes ! Le SLFP AFRC, secteur zones de secours, rappelle que la sixième réforme de l’État a conféré à Bruxelles davantage de responsabilités dans le domaine de la sécurité“.

Anonymement, d’autres pompiers confirment avoir déjà connu ces situations de danger.

La zone de police Bruxelles Ouest, pour sa part, confirme avoir envoyé des patrouilles pour épauler les pompiers, suite à des informations suggérant un risque pour les services de secours. Mais elle affirme qu’à l’arrivée des pompiers, il n’y avait plus de danger sur place. La commune de Jette et la police estiment que la situation est sous contrôle et qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter

■ Reportage de Meryem Laadissi, Frédéric De Henau et Corinne De Beul.

Ca.Pa. – Image : BX1