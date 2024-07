Lutte contre le deal de rue dans le quartier Matonge : 22 arrestations entre le 15 juin et le 18 juillet

Les services de la zone Bruxelles-Capitame-Ixelles ont également procédé à la saisie de 910 grammes de stupéfiants (890 gr de drogues douces et 20 gr de drogues dures) ainsi qu’à la somme de 12 000 euros et à du matériel en lien avec la commercialisation de stupéfiants, rapporte la zone dans un communiqué.

La zone a renforcé sa présence dans le quartier depuis la mi-juin pour lutter contre le deals de rue, et les nuisances qui y sont liées.

Au total, ce sont 17 suspects qui ont été mis à la disposition du parquet de Bruxelles. Huit d’entre eux ont été cités à comparaître via la procédure accélérée, soit endéans les deux mois. Trois enquêtes sont en cours au sein du parquet pour détention et vente de stupéfiants, ainsi qu’une instruction impliquant deux suspects, précise encore le communiqué.

Durant cette période, 175 sanctions administratives communales (SAC) ont également été dressées, très majoritairement pour jets de mégots et dépôts clandestins, ainsi que 96 infractions au code de la route.

Les 6 et 7 juillet, les services de police, en partenariat avec l’IRE, le SPF Emploi, l’INASTI, le SPF Finances ainsi que l’ONEM, ont organisé des contrôles multidisciplinaires dans plusieurs commerces du quartier. Bilan : 13 PV dits Dimona (travail non déclaré) et une vingtaine pour infractions diverses (non affichage des tarifs en vigueur, infraction au règlement général de police, séjour illégal, …). “Un établissement ne disposant pas des autorisations nécessaires a été fermé administrativement le temps de se mettre en ordre tandis que deux autres employant des travailleurs non déclarés ont été mis sous scellés.” Un rapport a été établi pour suspicion de traite des êtres humains sur un commerce en raison de la découverte d’un matelas dans la cave de celui-ci.