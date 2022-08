L’auteur de plus d’une cinquantaine de vols dans des véhicules interpellé

Ce mois de juillet, la zone de police Montgomery a été confrontée à une vague de faits de vol dans véhicule.

L’auteur de plus d’une cinquantaine de vols dans véhicule a été interpellé et placé sous mandat d’arrêt, annonce le parquet de Bruxelles dans un communiqué de presse. Au mois de juillet, la zone de police Montgomery a fait face à une vague de vols dans véhicule, principalement à Woluwe-Saint-Pierre et Etterbeek.

Le suspect agissait de nuit, il ciblait exclusivement les Mercedes et BMW et brisait une des vitres du véhicule pour y dérober tout objet de valeur. Ainsi, 38 faits similaires ont été recensés en l’espace de quelques jours dans ces deux communes et, en parallèle, une dizaine de faits similaires ont été constatés sur le territoire d’Ixelles.

Suite à un travail d’enquête, le suspect a été interpellé et présenté devant un juge d’instruction. Il a ensuite été placé sous mandat d’arrêt.

A. Du – Photo : Belga