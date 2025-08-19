Des créneaux réservés aux personnes grosses à la piscine d’Ixelles

La piscine d’Ixelles présente plusieurs atouts: cabines adaptées à toutes et tous, escaliers d’accès au bassin.

Un créneau spécifique à la piscine d’Ixelles sera réservé aux personnes grosses dès la mi-septembre, a annoncé l’association Fat Friendly sur son compte Instagram. Chaque dimanche, de 19h00 à 20h00 (hors vacances scolaires), une partie du bassin accueillera douze personnes pour un cours d’aquagym encadré par une kinésithérapeute, tandis qu’un second espace sera ouvert à dix-huit personnes pour de la nage libre.

Fat Friendly est une ASBL et un outil collaboratif qui encourage les personnes grosses à investir l’espace public et mène une lutte active contre la grossophobie. “Fat Friendly existe depuis 2021. Avec notre cartographie, nous référençons les lieux adaptés aux personnes grosses. Dès le départ, les membres de la communauté ont émis le souhait de faire des activités communautaires”, explique Marie-Amah Kouadio, membre de l’association.

Une piscine adaptée

Elle précise que la piscine d’Ixelles présentait déjà plusieurs atouts: cabines adaptées à toutes et tous, escaliers d’accès au bassin. “Nous avons contacté la commune et nous nous sommes accordés sur une plage horaire pour de l’aquagym en non-mixité. Cela permettra aux personnes grosses, qui souffrent souvent du regard des autres, de pouvoir elles aussi faire du sport, se dépenser et se faire plaisir avec une barrière de moins.”

Interrogée sur l’existence d’initiatives comparables, Pelphine, la fondatrice de Fat Friendly, indique ne pas en connaître. “Il existe peut-être, dans un cadre médical – centre de l’obésité, cabinet de kiné – des cours réservés aux personnes grosses, mais ces cours ont très probablement un angle médical ou de perte de poids”, souligne-t-elle.

“Je suis vraiment heureux, je suis fier. À Ixelles, on a beaucoup de programmes ‘sports pour tous, pour toutes’, mais nous n’avions pas pensé aux personnes grosses. Et nous avons évidemment dit oui quand l’association Fat Friendly est venue nous voir”, souligne de son côté Nabil Messaoudi (PS), échevin des Sports de la commune.

