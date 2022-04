Guy Vanhengel (Open VLD) annonce qu’il arrête la politique en 2024

Ex-ministre des gouvernements fédéral, flamand et bruxellois, l’élu libéral ne se représentera pas lors des prochaines élections régionales.

Dans une interview à nos confrères de Bruzz, Guy Vanhengel annonce sa décision de quitter la vie politique en 2024, à la fin de son mandat de député bruxellois. L’élu libéral de 63 ans, également vice-président du Parlement bruxellois et conseiller communal à Evere, ne souhaite pas se représenter lors des prochaines élections régionales.

“Ces dernières années, j’ai déjà pris un peu de recul pour consacrer plus de temps à ma famille”, indique l’homme fort de l’Open VLD bruxellois. Il mettra ainsi fin à 45 ans de politique et compare son départ à celui de l’ancien bourgmestre d’Evere François Guillaume, aujourd’hui disparu : “Après 45 ans, Guillaume a dit qu’il voulait quitter la politique et ça m’a plu. En tant que politique, vous n’avez pas à vous accrocher à ce poste jusqu’à votre mort”.

Il précise : “Je veux quitter la politique de manière décente. Et puis, personne n’est irremplaçable. (…) J’ai aidé de nombreux jeunes à évoluer en politique, c’est maintenant leur tour”.

Ancien instituteur et journaliste, Guy Vanhengel a connu de nombreuses casquettes, la plupart du temps en Région bruxelloise. Engagé auprès du PVV devenu VLD puis Open VLD, il est conseiller communal à Evere depuis 1989. Il a également été élu député bruxellois entre 1995 et 2000 et de nouveau en 2019. Il a été ministre bruxellois des Finances et du Budget de 2000 à 2009 avec une pause comme ministre flamand des Sports et des Affaires de la Région bruxelloise entre 2002 et 2003. Il a aussi été vice-Premier ministre et ministre fédéral du Budget de 2009 à 2011 avant de revenir ministre bruxellois du Budget de 2011 à 2019.

Depuis les dernières élections régionales, il est vice-président du Parlement bruxellois.

