Ixelles : une nouvelle passerelle reliant deux quartiers inaugurée

Ce midi, la passerelle escalier reliant les quartiers Sceptre et Gray a été inaugurée.

A Ixelles il est maintenant possible de rejoindre deux quartiers, celui du Sceptre et celui du Gray grâce à une passerelle. Et même les vélos ont leur place sur cette nouvelle installation. Une rampe a été installée afin de faciliter le déplacement. Mais cette inauguration est aussi l’occasion pour Beliris (un accord de coopération entre le pouvoir fédéral belge et la Région de Bruxelles-Capitale) de faire le point sur les projets passés, en cours et à venir. Chaque année, le budget de Beliris permet de développer l’espace public, des parcs urbains, des infrastructures sportives ou encore des logements sociaux.

