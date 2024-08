Etterbeek : création d’une Agence immobilière commerciale pour relancer l’économie

Dans le quartier de La Chasse, de nombreuses vitrines commerciales sont vides depuis le Covid. Ainsi, pour attirer les commerçants, la commune a décidé de créer une prime “Ready to rent”.

La commune d’Etterbeek veut relancer son commerce, en particulier dans le quartier de La Chasse. Depuis la crise du Covid de nombreux commerçants ont dû fermer boutique faute de moyens et de clients. Ainsi, pour attirer de nouveaux artisans/commerçants, la commune lance sa prime “Ready to rent”. Grâce à cette aide, le propriétaire-bailleur va devoir réaliser des travaux nécessaires pour améliorer la sécurité et embellir son établissement, afin de pouvoir louer rapidement son local. Par la suite, et toujours grâce à cette prime, le locataire va disposer d’un lieu “prêt à l’emploi” et d’un loyer abordable.

■ Un reportage de Meryem Laadissi, Karim Fahim et Paul Bourrières