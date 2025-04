Le réaménagement des boulevards Lambermont et Wahis a démarré ce lundi

Le réaménagement des boulevards Lambermont et Wahis a démarré lundi, annonce le maître d’ouvrage fédéral Beliris, en charge des projets de construction, rénovation et restauration dans la capitale.

Le projet de transformation de cet axe de pénétration du nord de la capitale, situé au niveau de la place Meiser, vise à pérenniser les pistes cyclables temporaires créées durant la pandémie de Covid, à renforcer la sécurité routière et à améliorer la qualité de l’espace public.

■ Reportage de Arnaud Bruckner, Charles Carpreau et Laurence Paciarelli

Le nombre de bandes entre l’avenue Léopold III et la rue Max Roos sera définitivement réduit à deux. De l’espace est ainsi libéré pour une voie latérale avec un trottoir, une piste cyclable/zone cyclable bidirectionnelle, des places de stationnement et une berme verdurisée séparant cette voie latérale de la voie principale. Un nouvel arrêt de bus situé au niveau du n° 314, accessible aux PMR, remplacera les arrêts actuels Louis Bertrand et Latinis. Il permettra d’accueillir des bus plus longs et plus larges.

Pour sécuriser les cyclistes et limiter le trafic de transit, certains carrefours seront déconnectés du boulevard. L’accès aux voiries locales se fera via la zone cyclable en amont, et leur sortie également. Enfin, un jardin de pluie sera aménagé à hauteur du jardin Kennis, avec des zones de stationnement drainantes conçues pour mieux gérer les eaux de ruissellement et renforcer la perméabilité du sol.

Si dix arbres seront abattus, 132 nouveaux arbres et 6.000 arbustes seront plantés. Quelque 3.300 m² d’espaces de prairie seront créés et 21.000 vivaces de diverses espèces plantées. Il y aura 170 places de stationnement voitures et 118 pour les vélos.

Le montant total des travaux est estimé à 13,7 millions d’euros (51% Beliris, 49% Bruxelles Mobilité), dont 3 millions financés par le Plan de relance européen. Les travaux devraient se terminer au printemps 2027, selon Beliris.

Belga