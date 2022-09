Nouvelle rentrée des classes, cette fois en périphérie : un casse-tête pour certaines familles bruxelloises

Pour la première fois cette année, la rentrée des classes ne s’est pas faite au même moment pour tous les jeunes écoliers du pays. Une rentrée et un calendrier scolaires dorénavant différents entre les communautés. Alors comment font les familles et les écoles en périphérie ?

▶ Voir aussi : Nouveau calendrier scolaire : les élèves francophones reprennent le chemin de l’école dès ce lundi

Si les élèves francophones ont déjà retrouvé les bancs de l’école lundi, c’était le grand jour ce matin pour les élèves des écoles en Région flamande et Communauté germanophone.

Conformément au nouveau calendrier scolaire, la rentrée des classes intervient dorénavant le dernier lundi d’août, et non plus le 1er septembre. Ce nouveau calendrier ne s’applique toutefois qu’aux seules écoles de Wallonie et de Bruxelles. La Flandre et la Communauté germanophone continuent à appliquer l’ancien calendrier.

Pour certaines familles dont les enfants se trouvent dans des écoles à Bruxelles et en périphérie bruxelloise, les choses se compliquent. Il en va de même pour certains enseignants.

■ Reportage de Jim Moskovics, Frédéric De Henau et Manu Carpiaux.