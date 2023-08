Les canettes de Soda et les chips, c’est terminé à l’école : “Les enfants sont prêts pour cela”

En ce lundi de rentrée, Faouzia Hariche était l’invitée de l’émission “Bonjour Bruxelles”, présentée par Fabrice Grosfilley.

La rentrée, c’est ce lundi 28 août ! Pour bien comprendre les nouveautés de l’année académique 2023/2024, Fabrice Grosfilley a reçu Faouzia Hariche. L’échevine de l’Instruction publique francophone, de la Jeunesse et des Ressources humaines est revenue sur le retour des enfants sur les bancs d’école.

Lors de cette interview, il a surtout été question du principe de la gratuité scolaire. Déjà mis en place l’an dernier pour les maternelles, il s’est élargi cette année pour les premières et deuxièmes primaires de toutes les écoles. “Nous avons pris un peu d’avance car nous fournissons des kits scolaires gratuits à tous les enfants du fondamental, ce qui représente environ 12 000 enfants”, commence Faouzia Hariche. “Il y a également d’autres dispositifs qui ont été lancés pour diminuer les frais. C’est le cas de la gratuité des repas scolaires pour 17 écoles dans la capitale, le parascolaire gratuit dans toutes les écoles comme la natation et le déplacement vers les piscines.”

Le bien-être et la nutrition sont également importants, selon l’échevine. L’an dernier, la distribution de soupe était offerte dans les écoles de la ville pendant l’hiver. Cette action sera désormais étendue toute l’année, à partir d’octobre. “L’éducation à la santé est un élément extrêmement important pour la Ville de Bruxelles”, souligne Faouzia Hariche. Un règlement strict fait aussi son apparition. Par exemple, il ne sera plus possible d’avoir des emballages jetables, des canettes ou des bouteilles en plastique. “Cela fait dix ans que l’on travaille dessus, tout ne s’est pas décidé en un jour. Nous allons aussi veiller au goûter de l’après-midi et souligner l’importance de manger des fruits et légumes. Les enfants sont tout à fait prêts à entrer dans une nouvelle dynamique. Par exemple, l’eau est à disposition et des gourdes seront distribuées. Les chips et le soda, ce sont pour les jours de fête !”