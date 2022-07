Trois parkings vélos temporaires et sécurisés installés durant l’été

Dans le cadre du festival urbain In The Streets et de la Fête nationale, Cycloparking, l’antenne cycliste de parking.brussels, va proposer trois parkings vélos temporaires pour les cyclistes.

À l’occasion du festival In The Streets, la Ville de Bruxelles va mettre en place deux villages proposant murs d’escalade, piste de roller, parcours de pumptrack et autres animations. Le village Play Up sera installé sur les rampes du Palais de Justice alors que le village Play Down sera installé sur la place De Brouckère. Ils seront ouverts du jeudi au dimanche, jusqu’au 14 août prochain.

Dans ce cadre, Cycloparking, l’antenne cycliste de parking.brussels, proposera un parking temporaire et sécurisé de 150 places sur les rampes du Palais de justice, tous les jeudis, vendredis et samedi de 12h00 à 22h00 et les dimanches de 12h00 à 20h00 jusqu’au 14 août. 150 autres places seront disponibles à la station de métro De Brouckère, aux mêmes horaires.

En outre, à l’occasion de la Fête nationale, un parking vélo temporaire de 200 places sera proposé sur la place de l’Albertine, au pied du Mont des Arts, le 21 juillet de 10h00 à 20h00.

À chaque reprise, les cyclistes qui souhaiteront stationner leur vélo recevront un code par SMS qu’ils devront utiliser à la reprise de leur vélo.

Gr.I. – Photo : Belga