Les plaques étrangères ne seront plus contrôlées par les agents de parking.brussels

Les plaques étrangères seront désormais verbalisées uniquement par les Scan car. Une mesure transitoire, assure parking.brussels. La pose de sabots anti-stationnement est à l’étude.

Parking.brussels a décidé de ne plus verbaliser les plaques étrangères garées dans les 12 communes (Anderlecht, Berchem, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek, Saint-Gilles, Schaerbeek et Watermael-Boitsfort) sous son contrôle. Selon une information de La Capitale, cette décision ne concerne que les agents verbalisateurs : elle est motivée par un gain de temps et d’argent.

“Cela générait une perte de temps”, nous explique Pierre Vassart, porte-parole de l’agence régionale. “Contrairement aux Scan Car, le contrôle des plaques étrangères par nos stewards est plus fastidieux. Ils doivent prendre plusieurs photos et n’ont pas accès aux informations des conducteurs étrangers. On doit dès lors passer par un bureau d’huissiers pour entrer en contact avec des administrations étrangères. Cela nous coûte beaucoup d’argent, sans résultats”.

Cette mesure pourrait donner l’impression d’accorder une forme d’impunité à certains (italiens, roumains, etc), au détriment des conducteurs belges, français ou bataves (pays avec lesquels nous avons des accords). Parking.brussels s’en défend et assure qu’il s’agit d’une décision temporaire.

“La pose de sabots anti-stationnement est à l’étude, poursuit Pierre Vasseur. Mais, cela demande une adaptation des règlements communaux et une habilitation de nos stewards (à les poser, ndlr). On remarque que Saint-Josse – qui gère seule le stationnement – n’est pas satisfaite du modèle choisi. Nous devons donc tenir compte de plusieurs paramètres. Le recours à ce système fait partie de notre contrat de gestion avec la Région, donc nous espérons pouvoir l’appliquer à plus ou moins court terme”. Au plus tard en 2026, année où le contrat de gestion avec la Région bruxelloise arrive à échéance.

BX1 – Photo : Belga