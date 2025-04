Le conseil communal de Saint-Josse Ten Noode est enfin installé

Les conseillers communaux de la commune de Saint-Josse Ten Noode ont prêté serment lundi en début d’après-midi, six mois après le scrutin d’octobre dernier. Le retard pris dans leur installation est lié à l’organisation d’un deuxième scrutin, en février dernier imposé par le collège juridictionnel après le constat d’irrégularités dans les procurations de vote.

La Liste du Bourgmestre qu’emmenait Emir Kir, à présent repartie pour un troisième mandat successif, avait une nouvelle fois obtenu la majorité absolue, le 9 février dernier.

Elle avait décroché 18 sièges, soit un de plus qu’en octobre, grâce aux 4.940 voix recueillies. Le PS, crédité de 1.736 voix et 6 sièges, comme en octobre, était sorti deuxième, précédant Ecolo-Groen (1.292 voix et 4 sièges, comme en octobre). La Team Fouad Ahidar (233 voix) n’en avait une nouvelle fois décroché aucun. Le siège obtenu en plus par la Liste du Bourgmestre l’avait été au détriment du cartel Engagés-CD&V-MR qui n’avait obtenu, grâce à ses 681 voix, qu’un siège (deux en octobre).

Désigné maïeur une première fois en 2012, Emir Kir dirige cette fois un collège échevinal uniquement composé de mandataires de la Liste du Bourgmestre. La liste Engagés-MR (un siège) soutient le collège, sans toutefois y disposer d’échevin.

La procédure d’installation des échevins par le conseil communal s’est faite en l’absence volontaire des élus PS et Ecolo.

“Fixer un conseil communal aussi important un jour de semaine à 13h, sans discussion préalable avec les groupes d’opposition, a empêché la participation de certains conseillers pour des raisons professionnelles. De nombreuses familles, proches et soutiens des élus n’ont pas non plus pu assister à ce moment symbolique“, ont fait valoir les socialistes et les écologistes.

Selon ceux-ci, la fermeture anticipée de la maison communale à 11h30, en raison de la séance entamée à 13.00 h, a privé plusieurs habitants de l’accès aux services communaux.

Le PS et Ecolo ont regretté par ailleurs que le nouveau collège communal, choisi par le bourgmestre, affiche une moyenne d’âge de 60 ans dans la commune la plus jeune du pays.

Attribution du collège de Saint-Josse

M. le Bourgmestre KIR Emir

• Sécurité (Police-Hygiène-Prévention)

• Secrétariat général (Grands évènements, Affaires juridiques, Affaires électorales, Marchés publics), Personnel

• Finances – Budget -Taxes

• Aménagement du territoire, Urbanisme, Patrimoine et Rénovation Urbaine

• Enseignement fondamental, A.T.L, Jeunesse, Etat-Civil, Participation citoyenne

• Mobilité, Stationnement et Parkings

• Logements, Propriétés communales, Tutelle logements sociaux

M. le 1er Echevin JABOUR Mohammed

• Développement Durable, Environnement et Transition Energétique

• Démographie (Population, Bureau Europe et Etrangers)

• Culture francophone, Académies, Bibliothèque francophone, Musée Charlier, Ateliers Mommen

• Travaux Publics (Voiries, Trottoirs, Bâtiments communaux)

• Propreté Publique

Mme la 2ème Echevine NAMLI Nezahat

• Famille et Petite enfance

• Crèches francophones

• Egalité des chances

• Bien-être animal

M. le 3ème Echevin ÖZKONAKCI Kadir

• Commerce et Classes moyennes

• Affaires Sociales, Seniors

• Tutelle CPAS

Mme la 4ème Echevine ILUNGA Dorah

• Emploi (Maison de l’Emploi, A.L.E.), Formation et Promotion Sociale

• Tutelle Mission locale

• Enseignement secondaire francophone

• Tourisme, Europe, Relations Internationales et Coopération

• Cohésion Sociale

• Cultes et Laïcité

M. le 5ème Echevin AKYOL Safa

• Sports

• Informatique, Téléphonie

• Simplification administrative

Mme la 6ème Echevine BYL Marie-José

• Affaires néerlandophones (Crèches, Enseignement, Bibliothèque, Culture, Jeunesse)

■ Reportage de Jim Moskovics, Charles Carpreau et Djop Medou Mvondo