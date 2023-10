L’Hôtel Continental est reconverti en immense Pop-Up Store

Place De Brouckère, l’ancien Hôtel Continental fait l’objet d’une nouvelle occupation temporaire. Artistes et designers ont investi les 4000 m² de cet hôtel mythique construit en 1974 et propriété de la Ville de Bruxelles.

Au total, on y trouve une quarantaine d’échoppes, dont un bar et un restaurant au rez-de-chaussée. Tous celles et ceux qui s’y installent peuvent compter sur la beauté des lieux et son emplacement emblématique.

La Ville lance un appel à projet

Le collège de la Ville doit choisir un repreneur pour la fin de l’année et a lancé un appel à projet : “Tout ce qu’on veut, c’est un projet qui permet la réactivation de la place De Brouckère et qui s’intègre très bien dans le tissu commercial du piétonnier, de la rue neuve“, explique Lydia Mutyebele (PS), échevine de la régie foncière et du patrimoine public.

Reportage de Marie-Noëlle Dinant, Morgane Van Hoobrouck et Corine De Beul.