La Ville de Bruxelles propose à ses citoyens de planter un millier d’arbres

À l’occasion de la Semaine de l’Arbre, la Ville de Bruxelles distribue un millier d’arbres à ses citoyens et en plante 200 autres dans les espaces verts de la capitale.

La Ville de Bruxelles célèbre depuis ce lundi sa première Semaine de l’Arbre, une semaine d’activités et de plantations autour de l’arbre urbain. À cette occasion, 1 000 arbres (fruitiers principalement) sont distribués tout au long de la semaine dans les différents quartiers de la capitale aux citoyens et citoyennes : après des distributions sur la place du Jeu de Balle et sur la place Willems, les autorités communales distribueront des arbres et arbustes sur la place Peter Benoit à Neder-over-Heembeek ce mercredi midi, sur la place de l’Église à Haren ce jeudi midi, au Jardin aux fleurs ce vendredi midi et sur le square Ambiorix ce samedi midi.

Les autorités annoncent également la plantation de 200 arbres, dont des arbres fruitiers, tout au long de la semaine dans divers espaces verts de la capitale : cimetière de Bruxelles, avenue des Croix de Guerre ou encore rue Bruyn sont notamment concernés. Des ateliers, des balades guidées et des colloques sont également à suivre. Le programme complet des activités est disponible sur le site de la Ville de Bruxelles.

Cette Semaine de l’Arbre a notamment été mis en place dans le cadre du plan Canopée 2020-2030, qui prévoit la préservation du patrimoine arboré, l’augmentation du nombre d’arbres à Bruxelles et la sensibilisation des citoyens à la nature urbaine et à la biodiversité.

■ Images et interviews d’Élodie Fournot.