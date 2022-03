La grande marche de la journée nationale des droits des femmes à Bruxelles

Devant la gare de Bruxelles-Centrale, les gens se rassemblaient pour entamer la marche à 17h30.

Une cinquantaine d’associations étaient présentes pour soutenir les manifestants. Sur les pancartes, on peut lire de nombreuses revendications, par exemple : “stop au male gaze quotidien” ; “sujets et pas objets“, ou encore “harcèlement, charges mentales, inégalités des salaires, pensions de misère…, Les vieilles ont tout connu ! Maintenant, ça suffit !” D’autres revendications concernent les violences sexistes. Les manifestants demandent qu’un plan d’action soit mis en place pour protéger les femmes.

Pour Marcela De La Pena, coordinatrice de la marche mondiale des femmes, il faut que les femmes soient écoutées. “Nous voulons qu’on nous écoute. En tant que femmes, nous avons des besoins qui ne sont pas satisfaits. Pas seulement pour nous, pour toutes les personnes autres : binaires, non binaires, transgenres…(…) On dit parfois, oui, oui on veut l’égalité, mais lorsqu’on voit les allocations budgétaires, on voit qu’il n’y a pas vraiment ce dont on a besoin“.

■ Un duplex de Jean-Christophe Pesesse et Arnaud Dedier