Près de 200 personnes de la diaspora libanaise mobilisées pour dénoncer la crise nationale

La mobilisation, qui se tenait en marge de la 8e Conférence européenne des donateurs pour la Syrie, entendait dénoncer la crise économique sans précédent qui frappe le Liban depuis quelques années, “aggravée par la présence massive de réfugiés syriens”.

Quelque 200 personnes, selon les chiffres de la police, étaient rassemblées lors d’une manifestation organisée lundi midi à Bruxelles par la diaspora libanaise.

“Le Liban traverse l’une des périodes les plus néfastes de son histoire. Le pays fait face à une crise financière exacerbée et à un blocage institutionnel. Environ 80% de la population libanaise vit dans la pauvreté et n’a plus accès aux soins de santé et au logement, ce qui pousse les jeunes et les cadres à l’émigration”, a souligné le Comité de coordination libano-européen, signataire de l’appel à mobilisation.

La guerre civile en Syrie est venue aggraver la crise libanaise, selon le Comité, qui pointe l’arrivée de près de 2 millions de déplacés syriens, “dont la grande majorité de façon irrégulière”. “La présence de ces réfugiés représente une menace existentielle pour l’équilibre démographique du Liban”, a avancé l’organisation. Si les manifestants assurent être “préoccupés par le sort de ces déplacés”, ils déclarent être également inquiets face à “l’absence d’efforts sérieux pour faciliter leur retour dans leur pays d’origine ou leur installation dans des pays tiers”. “Cette énorme crise humanitaire, sur fond de crise libanaise, risque d’exploser à tout moment et se transformer en heurts intercommunautaires”, a insisté le Comité.

Ce dernier appelle les représentants présents à la Conférence européenne des donateurs pour la Syrie à alléger le fardeau qui pèse sur le Liban – que ce soit via l’identification de “zones sûres en Syrie pour y renvoyer les réfugiés syriens”, ou encore en faisant pression sur les autres pays arabes notamment afin qu’ils acceptent davantage de demandeurs d’asile syriens.

