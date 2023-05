La Coalition Stand-Up manifestera contre l’extrême droite et le fascisme

Ce lundi, à 12h, place Poelaert, “Fascists not Welcome” manifestera dans les rues de Bruxelles.

Ce rassemblement est une réaction à la manifestation nationale du Vlaams Belang (VB) qui aura lieu le même jour, place de l’Albertine. Dans un premier temps, cette réunion de l’extrême droite avait été interdite par la Ville de Bruxelles, tout comme le rassemblement de La Coalition Stand Up. Mais le Conseil d’État a finalement suspendu les deux interdictions et a rendu un avis favorable aux manifestations.

Lors de l’interdiction du rassemblement place Poelaert, la Coalition a expliqué, dans son communiqué, que cela était “une atteinte aux droits fondamentaux, à la liberté d’expression et de manifestation des forces progressistes et antifascistes. D’ailleurs, dans un contexte de limitation du droit de grève, d’interdiction des actions collectives des travailleur.euse.s de Delhaize et de répression croissante des mouvements sociaux, cette décision risque de contribuer à la normalisation des idées et des discours de l’extrême droite“. Pour elle, les deux interdictions ne sont pas comparables : “ le fascisme et l’antifascisme ne sont pas comparables : les premiers véhiculent un message de haine et de division, les seconds, un message de solidarité et d’égalité. Réserver le même traitement aux deux camps est non seulement dangereux, mais néglige aussi sérieusement un pan de notre histoire sociale“.

Par ce rassemblement, “Fascists not Welcome”, veut dénoncer le discours du Vlaams Belang jugé hypocrite et mensonger. ” L’extrême droite se renforce grâce au mécontentement généré par des décennies de politiques d’austérité des gouvernements successifs, et qui ont miné l’accès aux services essentiels, et dégradé les conditions de vie et de travail d’une grande partie de la population. Pour stopper la montée de l’extrême droite, nous sommes convaincu.es qu’il est également nécessaire de lutter contre les politiques antisociales, en défendant avec audace une société différente basée sur la solidarité et la satisfaction des besoins de chacun et de chacune“.

Ca.Pa. /image : Belga