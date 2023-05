Importante mobilisation policière pour encadrer les deux manifestations

Depuis ce midi, la manifestation “Fascists Not Welcome” de la Coalition Stand-up se tient devant le palais de justice, place Poelaert. À quelques mètres, place de l’Albertine, c’est un tout autre rassemblement qui est présent, celui du Vlaams Belang.

Entre les 20 km de Bruxelles et les festivals musicaux, pendant, ce long week-end, touristes et riverains arpentent les rues de la capitale. Et pour ce lundi férié, deux évènements risquent de perturber le trafic. Selon la police, en raison des manifestations de la Coalition Stand-up et du Vlaams Belang, plusieurs zones sont à éviter : place Poelaert, rue aux Laines, rue de Wynants, rue des Minimes, rue Haute, Place de la Chapelle et enfin Rue Blaes.

► À lire également : La Coalition Stand-Up manifestera contre l’extrême droite et le fascisme

Un important dispositif policier a été installé entre les deux manifestations, afin qu’elles ne se rencontrent pas. Quelques jours auparavant, la Ville de Bruxelles avait interdit ces deux rassemblements pour deux raisons : la forte présence des citoyens et touristes pendant ce long week-end et la pénurie actuelle des forces de l’ordre.

Ca.Pa./image : Streetview