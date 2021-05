Futur rond-point Schuman : les agences régionales veulent un projet plus végétal

Sur base des conditions émises par la commission de concertation sur le projet de réaménagement du rond-point Schuman, les agences régionales Urban.brussels et Bruxelles Mobilité ont modifié le projet de réaménagement via l’article 191 pour que le rond-point soit plus végétal que le projet initial.

Cela fait maintenant plus de deux ans que le projet de réaménagement du rond-point Schuman a été présenté au public. Sur base des travaux présentés par les bureaux COBE et Brut, vainqueur du concours d’architecture proposé en décembre 2017, le rond-point deviendra à terme une place piétonne surmontée d’un large auvent, autour duquel les voitures et bus pourront circuler avec prudence.

► Revoir notre reportage de mai 2019 | Le rond-point Schuman pourrait devenir une agora urbaine (vidéo)

Après l’enquête publique lancée en septembre et octobre 2020, le projet est passé devant la commission de concertation qui a remis un avis favorable sous conditions. Suite à cet avis, Urban.brussels, l’organisme en charge de l’urbanisme et du patrimoine culturel en Région bruxelloise, et Bruxelles Mobilité, l’agence régionale en charge de la mobilité, ont décidé de modifier, via l’article 191, le projet de réaménagement. L’objectif est notamment de végétaliser davantage l’espace et d’y implanter des arbres. “Vu le peu d’espace disponible en sous-sol, les zones plantées seront surélevées tout en respectant le concept architectural initial et les exigences de sécurité“, précise par voie de communiqué Pascal Smet (one.brussels/Vooruit), secrétaire d’État bruxellois en charge de l’Urbanisme.

Dans un communiqué commun, les deux agences annoncent également que des places assises vont être ajoutées aux plans initiaux, et l’accès pour les personnes à mobilité réduite vers la zone centrale sera assuré, avec également l’ajout d’un guidage pour les malvoyants. La position de certaines bornes de sécurité va en outre être revue.

Côté mobilité, le sens unique entre Cortenberg et la Petite rue de la Loi va être inversé pour intégrer une piste cyclable bidirectionnelle raccordée à l’avenue de la Renaissance.

Dès que le plan sera adapté aux conditions émises par la commission de concertation et quand le permis pourra être obtenu, les préparations pour le chantier exécuté par Beliris pourront alors commencer. Initialement, les premiers travaux étaient prévus pour le second semestre 2020.

Gr.I. – Photo : COBE/Brut