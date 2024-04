Travaux à Schuman : les lignes de bus déviées pour deux ans

Depuis ce lundi, plusieurs lignes de bus passant par le rond-point Schuman sont déviées à cause des travaux. Elles le seront pendant deux ans.

Les lignes 12, 21, 56, 60 et 79 sont déviées via la station Maelbeek. Les bus 12 sont déviés entre les arrêts Meiser et Luxembourg via la station Maelbeek. La correspondance avec les lignes de métro 1 et 5 se fait à Maelbeek. L’arrêt Schuman est déplacé.

Les bus 21 sont déviés entre Michel-Ange et Toulouse (direction Luxembourg)/Trèves (direction Maes) via la station Maelbeek. L’arrêt Froissart direction Luxembourg reste desservi par les bus 27.

Les bus 56 sont déviés depuis l’arrêt Ambiorix vers la station Maelbeek, où ils font leur terminus provisoire. Les bus 60 sont déviés entre Ambiorix et Jourdan via Maelbeek.

Enfin, les bus 79 sont déviés depuis Michel-Ange vers Maelbeek, où ils font leur terminus provisoire.

