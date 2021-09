Des pistes cyclables plus visibles sur la rue de la Loi

Alors que la Ville de Bruxelles a récemment annoncé que les pistes cyclables de la rue de la Loi vont être élargies, des ouvriers ont déjà commencé à rendre les pistes existantes plus visibles.

Comme le dévoile Dimitri Strobbe de l’agence régionale Bruxelles Mobilité sur son compte Twitter, des ouvriers étaient au travail ce lundi matin pour tapisser les pistes cyclables de la rue de la Loi entre la petite Ceinture et la rue Ducale d’une couleur ocre. Cet asphalte permet ainsi de rendre plus visible ces pistes cyclables jusqu’ici présentées par des pointillés blancs et des logos de cyclistes.

La Ville de Bruxelles souhaite toutefois aller plus loin et a annoncé ce samedi que deux bandes de circulation sur les trois existantes seront conservées pour les automobiles, que deux pistes cyclables seront surélevées pour mieux protéger les cyclistes, et que les trottoirs seront élargis pour offrir plus de place aux piétons. L’échevin bruxellois de la Mobilité Bart Dhondt (Groen) a confirmé à Bruzz qu’une demande de permis d’urbanisme a été déposée en ce sens pour permettre le réaménagement de cette rue.

Gr.I. – Photo : Twitter/Dimitri Strobbe