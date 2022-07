Concert des Rolling Stones : voici ce qui est prévu à Bruxelles ce lundi

La tournée “Sixty” des Rolling Stones passe par Bruxelles, ce lundi, avec un concert au stade Roi Baudouin.

Avec plus de 40 000 personnes attendues dans le stade bruxellois ce lundi soir, la police et les autorités régionales s’attendent à des embarras de circulation tout au long de la journée. Car en même temps se déroulent également les festivités de la Fête de la Communauté flamande, principalement dans le centre de la capitale.

La police suggère donc d’éviter la voiture pour se rendre dans le quartier du stade Roi Baudouin, ce lundi après-midi ou ce lundi soir, et recommande plutôt de choisir un autre moyen de transport pour atteindre ce point.

Si vous venez tout de même en voiture, il est recommandé de stationner son véhicule aux parkings de délestage d’Erasme, de Delta ou d’Herrmann-Debroux et de prendre le métro pour rejoindre le stade via la station Houba-Brugmann (si vous avez un ticket pour la fosse ou la tribune 2) ou via la station Heysel (si vous avez un ticket pour les tribunes 3 ou 4). Des trams STIB (lignes 3, 7, 9, 19, 51, 93) sont également disponibles pour rejoindre les abords du stade, ainsi que des bus STIB (lignes 84 et 88) et des bus De Lijn (lignes 233, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 251, 260, 820).

Si vous souhaitez rejoindre le stade en voiture, il est rappelé de ne pas se garer dans le quartier et de rejoindre le parking C. Un ticket coûte 10 euros.

Le vélo est également un moyen de transport possible pour rejoindre l’enceinte bruxelloise : un parking de 1 400 places sera prévu aux deux extrémités du site (stade Victor Boin et parking A).

Des lignes de train circuleront également plus tard, principalement vers la Flandre, pour permettre aux fans de retrouver leur domicile.

