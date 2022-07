Le chanteur des Rolling Stones s’est baladé dans les rues de Bruxelles

Mick Jagger a posté sur Twitter des photos sur lesquelles on le voit poser au côté de la statue de Jacques Brel, au Marché aux Poissons à proximité de l’arrêt de métro Sainte-Catherine et dans le bar à cocktails “La Pharmacie Anglaise”. “J’ai passé un bon moment à explorer Bruxelles, j’ai hâte de vous voir ce soir au Roi Baudouin !” a déclaré le chanteur dans son tweet.

Had a great time exploring Brussels, looking forward to seeing you tonight at King Baudouin! pic.twitter.com/2MkHbQfgYq

— Mick Jagger (@MickJagger) July 11, 2022